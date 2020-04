Harry e Meghan Markle, la nuova casa è un sogno (da 14,5 milioni di dollari): ecco dove va a vivere l’ex coppia reale

Poche settimane fa Harry e Meghan Markle hanno lasciato il Canada, dove hanno lasciato la dimora sull’isola di Vancouver, per trasferirsi negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, la città natale di Meghan dove vive la madre Doria Ragland, che lavora come assistente sociale e istruttrice di yoga.

La decisione di trasferirsi negli Stati Uniti è avvenuta nonostante le voci di mesi fa che la coppia non avrebbe considerato il paese finché Trump è presidente. Tuttavia Meghan è stata ingaggiata dalla Disney, che ha il suo quartier generale nell'aerea di Los Angeles. Libera da impegni reali, l'attrice torna sullo schermo ma questa volta in una nuova veste, è la voce narrante del documentario 'Elephants' che sarà in onda su Disney+, la nuova piattaforma di streaming della casa di Topolino, dal prossimo tre aprile.



















Harry e Meghan quindi sono giunti con un volo privato a Los Angeles, dove l'ex attrice di Suits troverà un terreno perfetto per il suo atteso ritorno in grande stile sotto i riflettori hollywoodiani. La coppia ha trovato casa, si sistemeranno nella ex villa di Mel Gibson a Malibù. L'attore l'aveva messa in vendita da qualche mese ma non era riuscito a trovare un acquirente.















Harry e Meghan Markle l'hanno acquistata per 14,5 milioni di dollari. Si tratta di una mega villa nella parte privata che ospita la United States Bullion Depository, i depositi delle riserve monetarie e delle riserve d'oro degli Stati Uniti, ed è per questo motivo che i vicini spiegano che si tratta una zona più sicura di "Fort Knox", la famosa area militare nello Stato del Kentucky. La residenza si trova per la precisione a Serre Retreat, quartiere esclusivo abitato da attori e registi.









La casa, in stile country chic, è stata da poco ristrutturata. È di 610 metri quadri ed è composta da cinque camere da letto, cinque bagni, un’ampia cucina in stile provenzale, palestra attrezzata, due piscine e un giardino terrazzato di 2,2 ettari con una vista sull’Oceano Pacifico. A trattare la vendita è stata l’immobiliare The Agency and Hilton & Hyland’s Branden Williams.

