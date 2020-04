“Ti ricordavo diversa tra alcol e…”. Aurora Ramazzotti, la coltellata dall’ex amica vip è sotto gli occhi di tutti: scoppia la bufera

“Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. Un post che aveva innescato una bufera: critiche a pioggia e una serie di follower che hanno deciso di non seguire più il suo profilo. Protagonista ddel post è l’influencer campana Chiara Nasti, già balzata alle cronache per delle ‘sparate’ che le erano valse critiche feroci.

Nella foto Chiara Nasti posa al posto di guida di un’auto superlusso, vestita con abito nero e i capelli biondi al vento. La reazione dei fan era stata al veleno. stata inaspettata. Tantissimi le critiche al post. “Ad un uomo invece basta una cosa. Evitare una donna così”, ha tuonato qualcuno. Poi ancora: “’E un asino che paga tutto’, se fossi in tuo padre di manderei a raccogliere i pomodori”, “Se fossi tuo padre di darei 4 schiaffoni”, si legge ancora tra i commenti, che criticano proprio il fatto di aver taggato il padre dopo la frase di cattivo gusto. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Terribile quello che hai scritto”, “Che aspirazione che hai nella vita”, “Ok, dopo questa direi che è arrivato il momento di smettere di seguirti”. “Ti manca la cosa più importante: il cervello” ha scritto un utente. I commenti contro l’influencer sono stati tantissimi e in molto, come spiegato anche tra i post, hanno smesso di seguirla. Di tutta risposta la Nasti ha fatto stampare le critiche su un rotolo di carta igienica e ha mostrato il suo lavoro in una diretta Instagram. Sotto al post ripreso da una pagina Instagram sono arrivati tantissimi commenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Tra questi è spuntato anche quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker è molto attiva sui social e ha voluto esprimere la sua opinione sul gesto di Chiara Nasti, pubblicando un’emoticon della donna che si batte la fronte. Un’emoticon che spiega benissimo il pensiero di Aurora, che evidentemente non ha apprezzato il gesto dell’influencer di prendere in giro chi l’ha criticata pubblicando i loro commenti sul rotolo di carta igienica. (Continua a leggere dopo la foto)









Chiara Nasti si è accorta dell’emoticon pubblicata da Aurora Ramazzotti, sua coetanea, e ha deciso di rispondere. La sua risposta non è però stata elegante e il web non ha apprezzato l’intervento della Nasti sulla figlia di Michelle Hunziker: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo! :)”. L’insinuazione ha infastidito tantissimi utenti, che hanno nuovamente attaccato la ‘blogger’ per la frase contro Aurora.

“Dovete dirci qualcosa?”. Belen Rodriguez e la gravidanza, la foto fa scoppiare il caso