Wanda Nara, il décolleté buca l’obiettivo tanto è in primo piano. Tutti stesi

Wanda Nara è in grado di far parlare di sé praticamente quasi quotidianamente. Soltanto qualche giorno fa si era fatta vedere in compagnia di suo marito Mauro Icardi in una versione molto interessante. E nelle scorse ore si è mostrata nuovamente al popolo della rete in una maniera decisamente ‘hot’. Ai suoi fan, una volta vista la foto, si è immediatamente alzata la temperatura corporea. Troppo forti le emozioni degli utenti, che hanno potuto notare uno scatto quasi da censura.

L’opinionista dell’ultimo ‘Grande Fratello Vip’ è conosciuta ormai da tutti. La sua bellezza, ma soprattutto la sua sensualità, sono il comune denominatore di ogni suo post. Sa benissimo come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori, non a caso anche questa sua ennesima istantanea ‘bollente’ ha raccolto un consenso stratosferico. Wanda ha osato anche stavolta, riuscendo ad ottenere i risultati prefissati. Vediamo nel dettaglio su cosa ha puntato nella foto. (Continua dopo la foto)



















Nell’immagine in questione si è ripresa con indosso un bellissimo micro bikini, che ovviamente lascia intravedere ed apprezzare il suo incredibile e generoso seno. Il décolleté della Nara è una delle parti del suo corpo maggiormente apprezzate e i suoi fan non hanno potuto far altro che inchinarsi davanti a lei. Indossa inoltre un cappello di paglia in testa e guarda fisso con i suoi occhi verso la camera. E tutti improvvisamente si sono già immaginati la stagione estiva. (Continua dopo la foto)























La didascalia non è stata ricca di parole, ma ha semplicemente riportato: “Quarantena 2020”, in riferimento alla quarantena forzata per combattere la malattia del momento. Più di 220 mila i like conquistati dalla donna in poche ore. In quantità industriale i messaggi giunti sul suo profilo. Ecco cosa le hanno scritto principalmente i suoi infaticabili follower: “Fuori dal comune”, “Wow, che donna”, “Che bombe”, “Ma perché ci fai questo?”, “Che bella che sei”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Cuarentena 🏠 2020 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 15 Apr 2020 alle ore 5:31 PDT

E c’è chi ha aggiunto: “Starei in quarantena con te anche due anni”, “Ti amo”, “Belle montagne…”, “Vorrei tu mi sposassi!”, “Che seno, sei una dea”, “Bellissimo il tuo décolleté”, “Te l’ho già detto, ma lo ripeto: sei bellissima, meravigliosa ed una mamma simpatica”. A proposito di quarantena, al ‘GF Vip’ aveva detto: “Abbiamo avuto un po’ di paura a uscire, perché qui con noi c’è il padre di Mauro e poi abbiamo una donna grande d’età che sta con noi da tanto tempo”.

