Una vera e propria bufera è esplosa sull’opinionista nonché ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Lorenzo Riccardi. Tutta colpa di alcune sue dichiarazioni, proferite contro una sua fan sui social. Ad essere presa di mira è stata una ragazza su Instagram. In questo periodo lui e Claudia Dionigi, per cercare di intrattenere la gente in questo difficile momento, fanno compagnia in rete. Ma una gaffe compiuta dal giovane ha acceso enormi polemiche da parte del popolo del web.

Nel classico format utilizzato da molti personaggi noti, ovvero le domande e risposte, una follower avrebbe chiesto un parere a Lorenzo su una vicenda personale e l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi avrebbe deciso di usare delle parole decisamente molto offensive. La ragazza in questione ha domandato a Riccardi perché molti amici dei suoi ex partner l’abbiano corteggiata e ci abbiano dunque provato con lei. La sua risposta è stata clamorosa. (Continua dopo la foto)



















Ecco le sue incredibili affermazioni: “Senza offesa, ma forse sei un po’ zocc…a”. Un’offesa diretta che gli ha causato una valanga di critiche. Gli altri utenti hanno infatti preso le distanze dalle sue dichiarazioni e, senza troppi giri di parole, gli hanno detto di fare delle scuse immediate per cercare di salvare la situazione. Per ora non ci sono stati cenni da parte del diretto interessato, anche se non è da escludere che possa rompere il silenzio nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)























Altri pensano che le sue parole siano comunque state dette in buona fede e che non avesse nessuna intenzione di turbare l’ammiratrice. Ma c’è chi non l’ha presa bene e quindi Lorenzo potrebbe essere costretto a fare delle precisazioni. La sua probabile ironia non è stata colta da tutti e necessariamente la prossima volta dovrà fare maggiore attenzione per non incorrere in altre gaffe. Intanto, come ricordato nei giorni scorsi, ci sono novità sulla trasmissione televisiva. (Continua dopo la foto)

‘Uomini e Donne’ tornerà ad essere mandato in onda a partire da lunedì 20 aprile. Ovviamente le nuove puntate avranno un format diverso, per rispettare le indicazioni governative per evitare il diffondersi del male del momento. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari saranno presenti in diretta Skype. I corteggiatori potranno esclusivamente messaggiare, mentre per quanto riguarda il contatto fisico bisognerà aspettare un bel po’.

