Più splendida che mai. La meravigliosa Sara Croce, ‘Bonas’ del programma televisivo ‘Avanti un altro’, ha deciso di scatenare il popolo della rete pubblicando uno scatto decisamente ‘bollente’. La ragazza ha messo in evidenza una delle sue parti migliori, mandando praticamente tutti in tilt. Molti suoi follower hanno quasi avuto un mancamento dinanzi alla sua immagine, praticamente da censura. Una visione che ha fatto davvero piacere e che è stata accolta con grandissimo entusiasmo.

La 22enne, in passato anche Madre Natura di ‘Ciao Darwin’, non è la prima volta che delizia il web, ma stavolta è andata oltre ed ha catalizzato tutta l’attenzione. Sara ha un corpo mozzafiato, contraddistinto dall’assenza di imperfezioni. Se da un lato il genere maschile impazzisce di gioia ogni volta che la vede, dall’altra c’è una grande fetta del mondo femminile che vorrebbe essere come lei. Tutto questo si traduce in un enorme consenso con migliaia di like. (Continua dopo la foto)



















La giovane dai capelli biondi si è immortalata da vicino con un incredibile reggiseno in pizzo, che ha mostrato il suo generoso décolleté. Per il resto, l’immagine è stata resa particolare ed intrigante dal suo sguardo un po’ malinconico, che cozza con la infinita bellezza. E, come anticipato in precedenza, i suoi ammiratori si sono letteralmente scatenati inondandola di mi piace e soprattutto di decine e decine di complimenti. Andiamo a vedere nel dettaglio le loro reazioni. (Continua dopo la foto)























Più di 105 mila sono stati i like lasciati sotto al suo post dagli utenti. Questi ultimi hanno anche dato vita ad una marea di messaggi di apprezzamenti. Ecco quali sono stati i più significativi: “Chi ha scelto questa foto stupenda? Sicuramente una mente geniale”, “Acqua e sapone, top”, “Sei veramente bellissima”, “Ma di cosa stiamo parlando!? Perfetta”, “Sei semplicemente meravigliosa”. Altri ancora: “Wow che spettacolo”, “Mi fai impazzire”, “Uno schianto”. (Continua dopo la foto)

Window light✨🌸

In passato Sara Croce è balzata agli onori della cronaca per aver dichiarato al programma televisivo ‘Rivelo’, condotto da Lorella Boccia, di aver rifiutato la corte di Cristiano Ronaldo: “Ho dato il due di picche a Cristiano Ronaldo. Una persona gli ha dato il mio numero di telefono ed io mi sono arrabbiata tantissimo. Lui mi ha scritto su WhatsApp e dopo il mio rifiuto ha detto che mi avrebbe bloccata su Instagram. Così è stato e quindi ho capito che quello era il vero Ronaldo”.

