Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso: tutti a Cellino San Marco per la quarantena. Ma in case diverse, ci ha tenuto a precisare il cantante dopo essere stato letteralmente travolto dal gossip. Contattato da Adnkronos, Al Bano è sbottato: “Non ne posso più. Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo. Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”.

Nessun triangolo, quindi. Il cantante ha poi raccontato come mai Romina si trovi a Cellino e precisato che il motivo è dovuto alla sua permanenza in Italia per Amici e che non vede l'ora di tornare in California. "Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip", ha aggiunto.



















A quanto pare, dunque i rapporti tra lui, Romina e Loredana Lecciso sono pacifici e la famiglia allargata è una soluzione che ha messo pace fra tutti. Anche la Lecciso ha recentemente parlato dell'attuale rapporto con il cantante a cui è stata legata per 10 anni. "Tra noi c'è qualcosa di magico – ha confessato al settimanale Nuovo -. Prima ognuno era preso dai propri impegni, adesso il momento del pranzo è sacro, ci riuniamo a tavola e ci raccontiamo tutto".















"[…] Adesso mi godo momenti di felicità insieme a lui". Dalle foto social in effetti si percepisce una ritrovata serenità tra i due, tanto che si parla di un ritorno di fiamma. Soprattutto nelle ultime ore, dopo che qualcuno ha notato un dettaglio che fa pensare a delle nozze imminenti. Uno degli ultimi scatti della showgirl la vede abbracciata ad Al Bano e non è passato inosservato quel bellissimo anello che sfoggia all'anulare della mano sinistra.











Sembra un anello diverso da quelli che ha sempre indossato Loredana Lecciso e secondo alcuni si tratterebbe di un regalo da parte del Leone di Cellino San Marco. Da qui il gossip: forse questo improvviso riavvicinamento li ha portati a riflettere sui loro sentimenti e li ha convinti a compiere il grande passo? Per il momento nessuna conferma (o smentita) da parte dei diretti interessati. Ma i sospetti hanno dato il via alle chiacchiere da social e i fan sentono già profumo di fiori d’arancio.

