Più bella che mai. La formidabile attrice e showgirl americana ma naturalizzata italiana Justine Mattera è riuscita ancora una volta a mandare in tilt migliaia di fan. L’ultimo scatto è decisamente molto ‘bollente’, quasi da censura, e tutti non hanno non potuto ammirarla. In particolare, c’è un dettaglio che sovrasta gli altri ed è caratterizzato da una parte del suo corpo che prevale in maniera notevole. Una visione stratosferica della donna, invidiata anche da centinaia di donne.

Molti utenti, oltre a fare il classico zoom, hanno seriamente rischiato di svenire dinanzi a cotanta bellezza. Un risultato straordinario quello ottenuto da Justine, che è stata in grado di conquistare una marea di like e una quantità industriale di commenti. Praticamente tutti i suoi follower hanno apprezzato il post in questione. Ma adesso andiamo a vedere perché la statunitense è riuscita a tenere tutti incollati davanti allo schermo del cellulare o del pc. (Continua dopo la foto)



















La Mattera si è immortalata con un meraviglioso primo piano ed un filtro in bianco e nero. Ciò che si è potuto ammirare in tutta la sua esplosività è stato il suo pazzesco décolleté, che ha fatto impazzire gli utenti. Il reggiseno di pizzo che indossa ha infatti permesso di far quasi avere un infarto a molte persone. Il suo corpo mozzafiato ha travolto i fan, che non hanno potuto fare altro che idolatrarla e riempirla di complimenti. Vediamo quali sono stati i messaggi più rappresentativi. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia Justine ha scritto: “Vedo l’arcobaleno lo stesso. Siate forti”, accompagnato dall’hashtag #iorestoacasa. La foto ha avuto oltre 11 mila like. Questi i commenti che spiccano su tutti: “Grande, siamo tutti con te”, “Unicaaaa”, “Davvero bellissima questa foto”, “Che sexy, sempre stupenda”, “La vera bellezza”. Altri hanno aggiunto: “Splendida”, “Ti adoro, non esistono donne come te”, “Io vedo altro…ed è molto bello”, “Meravigliosa, sensuale ed erotica”. (Continua dopo la foto)

Qualche tempo fa era finita nella bufera per una foto nella quale era vestita solo con un body nero con trasparenze che mettono in mostra il suo fisico scultoreo. I follower si eranoscagliati contro per il messaggio che ha lanciato: “Campagna di sensibilizzazione alla ‘non sciatteria’ da quarantena. Just say no al Pigiamone”, ha scritto Justine a corredo dello scatto. Il post della Mattera era stato sommerso da critiche.

