Elena Morali senza freni, la foto è da urlo: reggiseno e nient’altro addosso

Ancora una volta Elena Morali ha voluto dare il meglio di sé postando una foto ‘bollente’ che sta ottenendo un grandissimo successo. Sul suo profilo Instagram ha proposto un’immagine alquanto provocante, che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Molti di loro hanno quasi avuto un malore dinanzi alla sua foto, che ha messo in evidenza un dettaglio interessante. Già in passato, sempre sui social, l’ex Pupa aveva mandato in tilt i suoi seguaci, ma adesso è davvero andata molto oltre.

I suoi ammiratori non sono riusciti a staccare gli occhi dal suo profilo e l’hanno travolta di like e commenti positivi. Impossibile non guardarla in tutta la sua bellezza ed alcuni hanno ‘zoomato’ per vedere tutti i particolari dell’istantanea più da vicino. Elena, protagonista in televisione anche e soprattutto per le sue avventure amorose, ha tenuto tutti sull’attenti grazie al suo corpo da sballo. Un messaggio di auguri per queste feste decisamente molto apprezzato. (Continua dopo la foto)



















Nella sua didascalia, la showgirl e influencer ha infatti scritto: “Buona Pasquaaaaa!! In questo brutto periodo posso solo augurarvi di stare bene e tenere duro. Happy Easter!!”, accompagnato dagli hashtag #quarantinelife, #pasqua e #buonapasqua. Nello scatto è immortalata con dei pantaloni di tuta, dei calzettoni in spugna e soprattutto con il solo reggiseno e l’assenza dunque di una maglietta. Ciò ha permesso di far vedere a tutti il suo spettacolare décolleté esplosivo. (Continua dopo la foto)























Assieme a lei nella foto è anche presente un’enorme uova di Pasqua di cioccolato. I like conquistati dalla bellissima Morali sono stati più di 25 mila e i commenti si sono sprecati. Eccone alcuni: “Auguroni Elena, meraviglia delle meraviglie”, “Sei una irresistibile dea”, “Il panorama più bello dell’universo”, “Sei bellissima”. Altri hanno postato ancora: “Stai proprio bene”, “Grande fi..a”, “Ed io che pensavo che la sorpresa fossi tu…”, “Sei veramente adorabile”. (Continua dopo la foto)

Qualche settimana fa, Luigi Favoloso si era fatto vivo soffermandosi proprio su di lei: “Siamo a Beirut e stiamo andando a Damasco. Sono con Elena. Questo signore è stato allontanato da lei, non lo accetta e la vuole fare apparire come una pazza. Io e lei non siamo fidanzati, ma io la sto corteggiando. Mi piace molto”. Ora tutti i fan di Elena Morali sperano di vedere foto simili anche nel prossimo futuro per ammirarla in tutte le sue forme.

