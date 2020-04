Mika, la dolorosa ammissione sulla malattia della madre. Le sue condizioni

Novità sulle condizioni di salute della mamma del cantante Mika, colpita da un tumore e dal male del momento. Dopo aver avuto un peggioramento qualche settimana fa, con una grave crisi, adesso sembra proprio che le cose stiano andando meglio. L’artista avrebbe dovuto partecipare a ‘Domenica In’ di Mara Venier, ma era stato costretto a rinunciare per lo stato fisico della donna. La confessione è arrivata alla conduttrice Rai durante la trasmissione andata in onda a Pasqua.

In collegamento dalla capitale della Grecia, Atene, ha dichiarato: “Viviamo un momento sospeso, due settimane fa aspettavo di parlare con te in questa stessa cucina. Mentre ero qui comincia a suonare il telefono: la prima volta era mio fratello e ho scoperto che mia madre ha dovuto essere presa d’urgenza perché anche lei era malata con il virus”. Mika è successivamente entrato nei dettagli, spiegando cosa sta combattendo il suo amato genitore in questi difficili giorni. (Continua dopo la foto)



















“Mia madre sta combattendo un cancro al cervello aggressivo, con il passare dei giorni le sue condizioni sono peggiorate, ci hanno detto di prepararci al peggio. Nei giorni successivi la situazione è peggiorata molto e molto velocemente, non soltanto lei, ma anche mio padre e altri della mia famiglia”, ha aggiunto Mika. A far aggravare ancora di più la mamma è stato appunto il virus, che sicuramente ha messo più a rischio la vita della signora assieme al cancro. (Continua dopo la foto)























Il cantautore libanese, ma naturalizzato britannico, ha riferito ancora alla Venier: “Mia madre sta combattendo un cancro molto aggressivo a cui si è aggiunto questo virus che stiamo vivendo in tutto il mondo. Questa cosa qui è una cosa molto difficile. Ora la mia famiglia sta bene, tutti quelli che hanno avuto questo virus stanno meglio, stanno recuperando. Mia madre ha avuto delle giornate difficili e non ti nascondo che ci siamo preparati anche al peggio”. (Continua dopo la foto)

“Per noi è stato un momento tristissimo, ma per fortuna ora è ospedalizzata a casa”, ha concluso il cantautore. Quando la madre stette molto male in passato, Mika dichiarò sempre in tv: “Mio padre mi chiamò e mi disse di tornare subito a casa. Lei stava molto male. Voglio scusarmi per il mio recente silenzio. La scorsa settimana è stata una settimana turbolenta per la mia famiglia, così come è stata per tante altre famiglie in tutto il mondo”.

“Nessun segno…”. Gianluca Vialli e il cancro: l’ex calciatore parla della malattia