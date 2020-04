Federica Panicucci (52 anni) in bikini è la perfezione. Tutti muti davanti alla nuova foto

Federica Panicucci appare molto nostalgica. Ne sono la prova i post che la nota conduttrice continua a pubblicare sul suo profilo social. A sognare ad occhi aperti non sono solo i suoi fan, ma anche Federica in persona. Foto splendida che ritraggono una Panicucci in perfetta linea, solare e sorridente come si è soliti vederla. Ma le parole che accompagnano le foto sono nostalgiche e un po’ meno solari. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Nulla da ridìre sulla bellezza di Federica Panicucci: 52 anni portati benissimo. La conduttrice, inoltre, non è apprezzata solo per la sua raffinata bellezza, ma anche per un temperamento mite che le permette di dare sempre l’immagine di una donna composta, ma non per questo meno attraente di tante altre vip attive in rete. Ma si parava anche di passione, di cui la Panicucci non sembra essere sprovvista. A confermarlo è stato il compagno Marco Bacini sul settimanale Nuovo. La coppia è felice e appagata e Marco lo spiega con queste parole. (Continua a leggere dopo la foto).



















“La passione è fondamentale… Federica a volte viene rappresentata come una donna algida… Invece smentisco categoricamente…Lei è molto passionale”. Il tempo a disposizione sta dando modo di comprendere molto l’uno dell’altra. Marco a tal proposito ha aggiunto: “Adesso abbiamo trovato ancora più momenti per noi…Il fatto di avere ritmi meno intensi, mi permette di vivere ancora di più e appieno questo nostro rapporto”. Eppure ancora tutto sembra tacere sul matrimonio: “È qualcosa di cui preferisco non parlare, sono cose che non si raccontano prima”. (Continua a leggere dopo la foto).















Federica Panicucci è una donna felice, ma questo periodo di isolamento dà modo anche a lei di rispolverare vecchie foto. L’immagine scelta oggi per i suoi fan fa letteralmente sognare a occhi aperti. La Panicucci spalanca le porte a uno scenario favoloso, che lascia persino percepire il profumo del mare e il calore del sole sulla propria pelle. Poi lei, bellissima come sempre, in bikini e in perfetta forma. Impossibile non abbandonarsi insieme a Federica, sognando a occhi aperti. Nella didascalia, la Panicucci scrive: “Ogni tanto tornare indietro con la memoria e viaggiare con l’immaginazione fa bene… #memories #lastsummer #vacation #freedom”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Occhiali da sole e lunghi capelli biondi raccolti in una treccia che cade su una spalla e un bikini ricamato a uncinetto che sottolinea la femminilità e la semplicità di Federica, che non tradisce mai il suo modo di essere. I fan non possono che apprezzare esattamente questo, e unirsi al suo pensiero: “Bella Fede!!!!…proviamo a viaggiare almeno con la mente.Auguri per una Pasqua Serena”, “Che femmina”, “La più bella dell’universo”, “Viva il made in Italia”. Come sempre la conduttrice dimostra di avere un seguito di fan innamorato esattamente di un modo genuino di porsi, in perfetta armonia con la sensualità della donna che sa di essere.

