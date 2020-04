Diletta Leotta, la canotta non contiene il suo mitico décolleté. E i fan ringraziano

Nonostante tutto, oggi per gli italiani è un giorno di festa. La Pasqua non sarà trascorsa con tutti i parenti o amici, ma solo con il proprio ristretto nucleo familiare. E allora, visto che si è nelle proprie abitazioni, la bellissima giornalista Diletta Leotta ha deciso di fare compagnia pubblicando uno scatto ‘hot’ destinato a far parlare a lungo. Una visione meravigliosa, che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti i suoi follower, rimasti impietriti davanti a così tanta bellezza.

La conduttrice televisiva è attivissima su Instagram e anche in questa giornata speciale non ha voluto far mancare la sua fantastica presenza. Molti utenti sono rimasti a bocca spalancata o hanno davvero quasi avuto un infarto, visto che si può intravedere un dettaglio alquanto intrigante. Diletta è un vero e proprio spettacolo della natura, come hanno sottolineato diversi suoi ammiratori. Ma vediamo qual è stato il particolare che ha alzato le temperature corporee di tanti. (Continua dopo la foto)



















Nella didascalia che accompagna la sexy istantanea ha scritto semplicemente: “Buona Pasqua”. La giovane si è ripresa piegata leggermente in avanti e quindi, grazie ad un’enorme scollatura, si può ammirare in tutta la sua esplosività il suo pazzesco décolleté. Sul suo viso è presente anche un sorriso smagliante. Di fronte a lei un grande uovo di cioccolato, pronto per essere mangiato. Ed ecco cosa hanno commentato i suoi instancabili fan sotto il post in questione. (Continua dopo la foto)























In poco meno di un’ora Diletta ha collezionato ben 230.600 like, un numero incredibilmente alto. E i suoi seguaci l’hanno inondata di complimenti: “Ma sono due uova di Pasqua meravigliose!”, “Sei uno spettacolo”, “Allora lo fai apposta per davvero…”, “3 uova di Pasqua in una foto”, “Quanto sei bella”, “Enormi!”. Altri ancora hanno postato: “Posso piangere??”, “Wow, quanto sei bona”, “Mamma mia…”, “C’è chi ha zoomato e chi mente…”, “Sono follemente innamorato”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Buona Pasqua 🐣💝 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 12 Apr 2020 alle ore 2:48 PDT

Qualche giorno fa aveva scatenato le fantasie dei suoi fan immortalandosi con una canottiera scollatissima, che aveva messo in evidenza il suo favoloso seno durante un allenamento casalingo. In precedenza, era stata protagonista sempre in versione ‘bollente’ facendo alcuni esercizi sul suo terrazzo in compagnia della sua dolce metà Daniele Scardina. Anche in quei casi aveva ricevuto una marea di messaggi positivi.

