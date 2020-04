Elisabetta Canalis sul suo letto, l’intimo trasparente è un colpo al cuore

Elisabetta Canalis meraviglia ancora tutti su Instagram. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo, la donna si è immortalata in un modo decisamente molto provocante, lasciando tutti a bocca aperta. Lei vive ormai negli Stati Uniti da un bel po’ di tempo e sta trascorrendo la quarantena forzata nella sua casa in California. Il suo fisico è caratterizzato dalla perfezione, infatti le sue curve mozzafiato tolgono il respiro nonostante non sia più una ragazzina. E le ventenni la invidiano.

Per quanto riguarda invece il genere maschile, gli uomini si sono scatenati lasciando mi piace e commenti in quantità industriale. L'immagine in questione ha raccolto i risultati sperati dalla showgirl 41enne, che ha colpito nel segno. Molti follower hanno quasi rischiato di sentirsi male, anche perché Eli ha messo in evidenza soprattutto un dettaglio 'bollente' del suo corpo. Vediamo nei particolari i motivi che hanno spinto i suoi ammiratori ad osannarla ancora una volta.



















Nell'occasione si è immortalata sul suo letto con un sexy body di colore nero e delle meravigliose calze a pois. Il suo trucco è fantastico, ma tutta l'attenzione si è catalizzata non solo sulle sue gambe lunghe e favolose, ma soprattutto su un incredibile e stratosferico lato B. Una Canalis in una versione super sensuale, che ha superato se stessa. Quest'ultima istantanea sembra proprio quella che ha riscosso i consensi maggiori. E chissà cosa deciderà di proporre nei prossimi giorni.























Lo scatto sul popolare social network ha ottenuto più di 71 mila like. Ed ecco invece quali sono state le principali reazioni dei fan: "Dolcissima, splendido viso e spettacolare fisico", "Sei illegale, la numero uno sempre e da sempre", "Sei sempre molto bella, sexy e simpatica. Il top", "Dai basta, ormai piango…", "Che gambe meravigliose che hai". Ed ancora: "Sei divina", "Sei davvero inarrivabile", "Fantastica", "Vabbè….fermi tutti!", "Una Venere", "La più bella del mondo".

Nei giorni scorsi era invece stata criticata per una foto che secondo molti era stata ritoccata. E c’era chi le aveva detto: “Dai scusa, se metto una foto mal sagomata, se è sbagliata o effetto dell’obiettivo ne faccio un’altra. Mi dispiace solo perché è bella e non ha bisogno di ritoccarsi”. Ma è stato davvero un caso isolato, visto che quasi sempre Elisabetta è idolatrata da tutti.

