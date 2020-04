Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno ancora insieme? Quel “particolare” preoccupa i fan

Durante il ‘Grande Fratello Vip’ Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno fatto impazzire milioni di telespettatori con la loro storia d’amore, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo l’esperienza al reality show condotto da Alfonso Signorini, i fan chiedono insistentemente di vederli insieme per capire come proceda la loro relazione. Ma a causa dell’emergenza sanitaria lui si trova nella sua abitazione per la quarantena e non ha potuto abbracciare nuovamente la sua dolce metà.

Molti hanno comunque dei dubbi e si chiedono come potrà andare avanti questo rapporto. Tenuto conto che non possono incontrarsi personalmente, i follower invocano almeno una diretta Instagram insieme, come stanno facendo tanti vip in queste settimane di reclusione forzata. Ma a quanto pare Clizia non è molto convinta di fare tutto ciò e sta prediligendo un atteggiamento più cauto. Il suo scopo è avere la massima privacy, ora che si sono spenti i riflettori. (Continua dopo la foto)



















Paolo è insieme alla mamma Eleonora Giorgi, mentre l’ex moglie dell’artista Francesco Sarcina sta trascorrendo questi giorni in Sicilia. La Incorvaia, spesso e volentieri, posta sui social network immagini di loro due al ‘GF Vip’, ma non vuole mettersi in mostra pubblicamente attraverso stories di coppia. Il messaggio delle ultime ore indirizzato ai suoi ammiratori è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni. Clizia vuole assolutamente totale riservatezza. (Continua dopo la foto)























Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Grazie per il vostro sostegno e il vostro amore immenso. Io e Paolo ci stiamo vivendo la nostra tanto bramata privacy! Ma ci vedremo, con i nostri tempi. Love”. Dunque, non ci sarebbe nessuna crisi all’orizzonte o altre problematiche relazionali. Da parte della Incorvaia sono quindi giunte queste rassicurazioni che tranquillizzano i fan. Questi ultimi dovranno pazientare ancora e rispettare le decisioni assunte dai due piccioncini. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi la donna aveva confessato di voler continuare il suo legame sentimentale in maniera tranquilla. Infatti, non è imminente una convivenza tra di loro: “Col padre ci siamo promessi che a Nina presenteremo solo il partner ‘definitivo’. Ora non so, ma spero di poterle presentare Paolo”. E su Sarcina: “Con lui non parlo della mia vita privata, non so cosa pensi. Di certo ha visto, saputo: TV e social ne parlano molto”.

