Maria De Filippi, la notizia delle ultime ore è davvero ‘boom’. E il pubblico non può che esultare

Una grande novità riguarda una delle regine di Mediaset, Maria De Filippi. Dopo aver terminato la conduzione del talent show ‘Amici 19’, vinto dalla cantante Gaia Gozzi, la conduttrice televisiva sbarcherà in radio nelle prossime ore. Infatti Rtl 102,5 è riuscita a convincere la donna a svolgere il ruolo di speaker durante il giorno di Pasqua. Domani, 13 aprile, alla fine della diretta da Piazza San Pietro dove ci sarà l’Angelus recitato da Papa Francesco, Maria sarà protagonista.

Si collegherà infatti da casa e parlerà con i radioascoltatori. Da loro si farà raccontare tutti gli aneddoti di questa insolita festività pasquale. Con lei si toccheranno diversi argomenti: come sarà composto il pranzo di Pasqua, quali sono le tradizioni familiari e ovviamente ci si soffermerà sulle speranze delle persone che sperano di uscire al più presto da questa drammatica situazione. Ma non ci sarà soltanto lei a tenere compagnia agli italiani.



















Infatti, si avrà l'opportunità di avere altri due conduttori importanti nell'emittente radiofonica del nostro Paese. Ci saranno anche Paolo Bonolis e Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo sarà al lavoro a partire dalle 16 di domani, quindi subito dopo la De Filippi. Lui intratterrà la gente con aneddoti e racconti, mentre il presentatore di Canale 5 lo vedremo all'opera il giorno successivo, a Pasquetta. Inizierà a parlare con gli ascoltatori a partire dalle ore 12 del 13 aprile.























Ma torniamo a parlare di Maria De Filippi e vediamo cosa le riserverà il futuro lavorativo, considerando anche le enormi incertezze legate all'emergenza sanitaria. A quanto pare, lunedì 20 aprile sarà in onda nuovamente 'Uomini e Donne', che non è trasmesso dallo scorso 16 marzo. Ritornerà in un nuovo formato, che permetterà di rispettare in toto le imposizioni governative per evitare il contagio del male del momento. E novità ci sono anche per 'Temptation Island'.

Come annunciato dall’autrice Raffaella Mennoia, i casting per la trasmissione televisiva sono comunque aperti, ma secondo molti utenti restano ancora tanti dubbi sul reale start del programma. Anche perché ‘Temptation Island’ prevede la presenza nei villaggi di molte persone e il contatto fisico tra le stesse. Non resterà che attendere ulteriori sviluppi e comunicazioni di Mediaser per sapere se inizierà o meno.

