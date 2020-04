Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, la foto nell’intimità è da bollino rosso

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger, continua a fare ingelosire tanti maschietti che la seguono appasionatamente sulla sua pagina social. Il periodo di isolamento concede il tempo giusto per vivere a 360° la propria quotidianità con chi si ama. È questo il caso della coppia più invidiata di sempre, quella formata dalla figlia di Eva e il compagno e convivente Lucas Peracchi. Cosa avranno combinato questa volta?

Che tra i due la parola d’ordine sia ‘passione’ non c’è dubbio. Infatti gli scatti che vengono pubblicati sul profilo Instagram concedono sempre la prova schiacciante di un’accesa intimità tra Mercedesz e il compagno tanto temuto dalla suocera, al punto da essere la probabile causa di rottura tra madre e figlia. Un rapporto che Eva spera di pote un giorno recuperare, nonostante un increscioso episodio che, da mamma e da donna, non può essere dimenticato: “Non ho mai detto che ha pestato a sangue mia figlia perché altrimenti sarei andata io a pestare lui. Ho detto che c’è stato un episodio dove lui ha colpito Mercedesz dandole uno schiaffo e rompendole il telefono, poi ha chiesto scusa rassicurandoci che non sarebbe più accaduta una cosa simile”. (Continua a leggere dopo la foto).



















Nonostante questo, però, Mercedesz ha preferito allontanare la madre dalla propria vita privata, continuando la sua felice convivenza con Lucas. Nel salotto di Domenica In, Eva ha dichiarato che: “Sono disponibile ad un chiarimento. Non posso andare dai Carabinieri se mia figlia non conferma. Non posso denunciare per sentito dire. Io, Lucas, non l’ho mai offeso. Io non ho mai litigato con lui, lui litigava da solo!”(Continua a leggere dopo la foto).















Questo accadeva anche alla luce delle affermazioni della mamma di Lucas, Bonnie: “Difendo mio figlio e racconto la mia verità. Io ho parlato con Eva il 22 agosto[…] lei mi diceva di aver ricevuto un brutto messaggio di insulti da parte di Lucas e lei era arrabbiata. Mi diceva di non volere le scuse di Lucas e non voleva vederlo. Le ho consigliato di fare la pace, mentre lei mi ha risposto di volerlo denunciare per quei messaggi e non violenza. Eva è contro di lui, non sapeva come fare a colpirlo e fargli del male. Avevi detto che l’avresti rovinato. Hai detto delle cose vergognose”. Ma lo dicevamo in principio, la coppia prosegue felice e l’ultima foto è estremamente loquace. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Con una didascalia che fa capire tutto, Lucas appare ai piedi del letto. Le gambe di Mercedesz in primo piano lasciano capire che di lì a poco si ameranno: “Amoooooooreeeeeeeee @mjmemi, arriva L orso cattivo !!”. Ebbene si, la coppia è felice e si lascia andare al piacere dell’amore. E come se non bastasse, Lucas lo fa sapere a tutti i fan che sicuramente impazziscono di invidia: “Ottima prospettiva”, “Fucile giù puntato e carico”, “Beati voi”, “Occhio che morde”. La coppia, dunque, procede indisturbata e fa decisamente bene.

