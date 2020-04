Adriana Volpe, il marito Roberto Parli distrutto per la morte del padre

Una delle principali protagoniste del ‘Grande Fratello Vip 4’ è stata senza ombra di dubbio la conduttrice televisiva Adriana Volpe. Nonostante il suo percorso fosse stato molto importante e in tanti ipotizzassero una sua possibile vittoria, è stata costretta a lasciare il reality show per l’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, colpito dal male del momento e deceduto poco dopo la sua uscita. Ed ora a parlare della triste vicenda è suo marito, Roberto Parli, colpito ancora più da vicino dal lutto.

Sul suo profilo Instagram, in occasione del suo compleanno, ha voluto dedicargli un post molto lungo: "Caro papà, oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! Ma voglio che sia tu a festeggiare per me! Mi ricordo la grande festa che organizzai per i miei 30 anni. Sei stato tu ad aver preso la scena, un ricordo indelebile nella mia mente. Tutti ti hanno ammirato per la gioia e il carisma che hai sempre portato dentro, eri tu il festeggiato!".



















Il coniuge della Volpe ha proseguito così: "Sei sempre stato un grande padre e un grande marito, hai sempre protetto tutta la tua famiglia con grande rispetto in qualsiasi momento, facile o difficile. Un grande uomo disponibile, generoso, altruista ed innovativo. Mi mancheranno anche le nostre discussioni. La tua famiglia è stata sempre tutto per te, hai sempre lottato per tenerla unita e sempre dato forza a tutti e spronato tutti noi per fare sempre il meglio e non mollare mai".























Roberto Parli ha concluso in questo modo il suo ricordo dell'amato genitore: "Per me è stato un onore avere avuto te come papà, sei stato un immenso marito con tua moglie, la mia magnifica mamma. Essere alla tua altezza sarà un'impresa titanica, tu hai scritto pagine indelebili di storia. Oggi papà festeggia per me con la tua solita voglia di vivere entusiasta di tutto. Ciao grande papà, ciao grande uomo. Per sempre insieme". E la Volpe ha risposto: "Sono parole che toccano il cuore, buon compleanno".

In seguito, l’uomo ha anche svelato un retroscena sul suo papà. Quest’ultimo avrebbe infatti sempre detto che Adriana Volpe fosse pronta per condurre il Festival di Sanremo: “Mi ricordo, ad Adriana dicevi sempre: ‘Tu sei da prima serata, devi condurre Sanremo!”. In conclusione, Roberto spera di essere un buon padre come lui: “Con Gisele spero di essere anch’io un grande papà”.

