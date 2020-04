Silvia Provvedi, il pancione ormai è un “cocomero” e lei lo mostra fiera a tutti. La foto da applausi

Silvia Provvedi è sempre più bella e il suo pancione sempre più evidente. In attesa del suo primo figlio, la cantante 26enne, del duo ‘Le Donatelle’, con la sorella Giulia, appare sempre in forma, felice e innamorata del papà del nascituro, Giorgio De Stefano che, a differenza della bella mamma, ha sempre preferito tenersi lontano dalle pagine del gossip. L’ex gieffina vip è stata resa nota anche per la relazione avuta con il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che ormai sembra rappresentare solo un passato da tenere distante.

Il lieto annuncio della gravidanza è stato dato sulle pagine del settimanale ‘Chi’, dove è riuscita a trapelare tutta l’emozione per la dolce attesa: “Sono un po’ sotto shock ma lo dico in senso positivo. A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Però è una discussione ancora aperta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano e non a Modena (sua città natale, ndr). Ho deciso che nostro figlio nascerà qui”. (Continua a leggere dopo la foto).



















Il milione di follower che seguono appassionatamente i mesi di gravidanza della cantante ha modo di afferrare appieno anche le misure del pancione. Silvia Provvedi, che trascorre questo periodo di isolamento, dedicandosi al proprio benessere, è consapevole di avere un bel ‘cocomero’, come lei stessa lo definisce. Sempre solare, Silvia riesce a spiazzare tutti con la pubblicazione di alcune foto che la ritraggono in un periodo personale davvero felice. (Continua a leggere dopo la foto).















E sbirciando il profilo social Instagram dell’ex gieffina si può ben comprendere che, senza alcuna esagerazione, Silvia è sempre attenta a tenersi in forma, grazie al sano movimento fisico che aiuta sia lei che il piccolo nascituro, di cui ormai si è saputo essere una femminuccia. La foto pubblicata di recente è accompagnata da un saluto rivolto a tutti i fan: “Un forte abbraccio da me e dalla mia panciona “COCOMERO”, ma non dimentica di aggiungere gli hastag “io resto a casa” e “andrà tutto bene”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









I commenti dei fan non tardano ad arrivare e tra chi apprezza il ‘cocomero’ non manca anche chi sottolinea la bellezza di Silvia: “Ma in quanti sono lì dentro???”, “Ciao bella panciona”, “Non vediamo l’ora di conoscere la piccolina!!”, “Mamma mia sei lievitata”, “Che belli che sieteeee”, “Sei già bella di tuo tesoro, ma il pancione, la tua bimba, il tuo essere già mamma, ti rende ancora più bella. Una carezza ad entrambe”, “Questo si che è un bellissimo “uovo” di Pasqua”, ” Che bel pacione”, “Strepitosa”. Silvia Provvedi è sicuramente circondata dall’affetto di molti. Merito anche suo, che si fa volere bene da tutti.

