Un’ex ballerina del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi è diventata mamma. Stiamo parlando di Susy Fuccillo, una delle concorrenti maggiormente criticate dalla severa maestra di danza Alessandra Celentano. In quell’edizione la giovane non era particolarmente gradita alla nipote del celebre artista Adriano anche per il suo aspetto fisico. In una circostanza la chiamò addirittura ‘sacco di patate’ sempre in riferimento alle sue doti di danza e non ovviamente personali.

Ma adesso per lei c'è la gioia più grande che ogni donna può avere. Infatti, è nata la sua seconda figlia, che ha voluto chiamare Giordana. L'annuncio della notizia è arrivato dalla diretta interessata attraverso un post sul suo profilo Instagram, dove si è immortalata insieme alla neonata. Il suo messaggio di enorme felicità ha fatto anche un implicito riferimento alla bruttissima situazione in cui versa l'Italia e il mondo intero, a causa del male del momento che ci sta affliggendo.



















Nella didascalia ha infatti riportato le seguenti affermazioni: "11 aprile 2020 alle ore 3.00. Il mio nome Giordana significa 'fiume che scorre'. Sono arrivata per donare, insieme a tutti i bambini nati in questo momento storico, un'ondata di benedizioni in questo mondo. Mi è scoppiato il cuore per la seconda volta. #benvenutaalmondo #piccolamia". Il post ha ovviamente ottenuto numerosi like e tantissimi messaggi di auguri e di affetto nei confronti dell'ex partecipante del talent show di Canale 5.























Più di 4.400 i mi piace lasciati dai suoi follower sotto la foto in questione che la ritrae con la piccola Giordana. Susy ha inoltre potuto leggere questi messaggi: "Tantissimi auguri", "Benvenuta", "Complimenti", "Benvenuta piccola principessa", "Che meraviglia, tutto il bene di questo mondo", "Auguri tesoro", "Aspettavo con ansia questa bellissima notizia", "Auguri a mamma e papà, benvenuta piccola", "Che meravigliosa creatura", "Ben arrivata, buona vita".

Quando aveva annunciato di aspettare il secondo figlio, uno dei primi a commentare la lieta notizia era stato Marco Carta, suo collega all’epoca di ‘Amici’: “Sono senza parole”. Ovviamente tutti i fan hanno prima aspettato con ansia il sesso del bebè ed ora non vedevano l’ora che arrivasse questa news, che li rende più felici in questo triste momento a livello globale.

