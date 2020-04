Alessia Macari, bollente è dire poco. Il seno esplosivo esce dal micro top

La bellissima Alessia Macari, conosciuta dal pubblico grazie al suo ruolo di ‘Ciociara’ nel programma ‘Avanti un altro’ e poi per la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’, tra l’altro vinto, ha entusiasmato tutti con uno scatto ‘hot’ sui social. La sua bellezza è infinita ed il suo fisico meraviglioso. In questa occasione i suoi fan sono rimasti a bocca spalancata grazie ad una parte del suo fantastico fisico, che si è potuto ammirare in tutto il suo splendore. Un vero successo per lei.

L’immagine della giovane ha raccolto un consenso larghissimo, forse al di là di ogni più rosea aspettativa. I mi piace e i commenti si sono sprecati e alcuni follower hanno quasi avuto dei mancamenti. Una visione di Alessia quasi celestiale, che ha tenuto gli utenti incollati davanti al pc e agli smartphone sul suo profilo Instagram. Particolare anche la didascalia scritta dalla ragazza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio perché questa istantanea è piaciuta così tanto. (Continua dopo la foto)



















Il suo commento lasciato sotto la foto è stato: “I diamanti sono i migliori amici delle donne”. Nello scatto c’è la Macari con addosso una maglietta di colore giallo, che presenta una scollatura infinita. E questo ha permesso di far vedere il suo spettacolare ed esplosivo décolleté. In molti non hanno rinunciato al classico zoom per apprezzarlo più da vicino. Il suo sguardo e le mani tra i capelli hanno reso ancora più sexy l’immagine, che ha ottenuto migliaia di mi piace. (Continua dopo la foto)























Per la precisione i like conquistati dall’ex ‘Ciociara’ sono stati oltre 20 mila. Ecco quali sono stati gli apprezzamenti che spiccano su tutti: “Che meraviglia, sei uno splendore”, “Sei la migliore, stupendissima e molto sexy”, “Hai un décolleté fantastico”, “Che viso bellissimo”, “Il tuo fisico è perfetto”, “La donna più bella del mondo”. Altri hanno aggiunto: “Sei sempre più fi..a”, “Che Dio ti benedica!”, “Adorabile”, “Mamma mia che te…e”, “Oh my God”, “Maronna mia, una divinità”. (Continua dopo la foto)

In uno dei suoi ultimi post si era invece immortalata con un body che aveva contenuto a stento il suo lato A. Ed anche in quel caso era stata inondata da complimenti di questo tipo: “Sei sempre più bona!”, “Sei stupenda e sexy da morire”, “Hai due bombe…”, “Beato Oliver Kragl”, in quest’ultimo caso riferendosi a suo marito. E c’è già chi è in trepidante attesa per la sua prossima pubblicazione social.

Sossio Aruta è ‘nero’. L’attacco dopo il GF Vip è una vera bomba