“Sei da impazzire”. Eleonora Pedron, la foto è da infarto: abito rosso e gambe in bella vista. Fan stesi

Eleonora Pedron diventa sempre più seguita sulla sua pagina social. Nessun dubbio in merito, infatti la vincitrice di Miss Italia 2002, nonché showgirl, attrice ed ex modella veneta, ha tutte le carte in regola per sfoggiare una bellezza disarmante e mai volgare, neanche quando pensa di osare un po’. Nel mese di gennaio, durante un’intervista nello studio di Verissimo, l’ex modella ha confessato di avere un nuovo amore e di aver ritrovato la felicità. E si vede.

Il vero amore per la Padron è quello per Fabio Troiano. Come ha raccontato lei stessa si sono conosciuti sul treno Roma-Milano ed è stato un colpo di fulmine. La storia è stata tenuta lontana dal gossip fino allo scorso settembre quando hanno deciso di mostrarsi sfilando sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il sentimento che lega la coppia viene raccontato proprio dalla Pedron. (Continua a leggere dopo la foto).



















“Ci siamo conosciuti su un treno, anche se ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione perché cerco di proteggere le persone che amo, anche un po’ per scaramanzia. Fabio mi ha fatto tornare il sorriso, ci stiamo ancora conoscendo, ma stiamo bene insieme. Posso dire di essere innamorata”. Ma sul matrimonio, la Pedron preferisce non aggiungere molti dettagli: “È sempre stato uno dei miei sogni però non voglio fare programmi. Se dovesse arrivare bene, altrimenti sarò felice lo stesso”. (Continua a leggere dopo la foto).















; anche perchè il pensiero della showgirl è dettato anche dall’esperienza avuta con il suo storico ex, Max Biaggi, con cui ha dato alla luce Inés Angelica e Leon Alexandre: “Un amore grande, finito ormai da tempo, con tanta sofferenza, e che oggi è stato sostituito da un affetto autentico e da un rapporto di serenità e rispetto reciproco costruito per il bene dei figli:Gli vorrò sempre un gran bene, è il papà dei miei figli. Abbiamo vissuto insieme dodici anni”. Oggi Eleonora è una donna amata e felice e la sua ultima foto pubblicata si Instagram lo conferma. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Pausa❤️ • • 📷 @piergiorgiopirrone #tb Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 10 Apr 2020 alle ore 4:53 PDT

Un abito rosso, in onore dell’amore e della passione, che la lega al suo Fabio e una cascata di commenti da parte dei fan, a loro volta perdutamente innamorati della delicata bellezza che contraddistingue da sempre l’ex modella veneta. La foto è artistica ed Eleonora fa capolino da dietro una colonna bianca che fa risaltare l’abitino morbido da cui si riesce a intravedere la sinuosità di un gamba nuda. I fan aggiungono: “Eleganza e raffinatezza”, ” Woman in red, un po’ 80, vabbe’, sempre bellissima”, “Ele in rosso fai impazzire…”, “Sei uno spettacolo”. Tutto merito dell’amore.

“Io e lui…”. Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano. Le parole di lei riaccendono la speranza