Al Bano e Loredana Lecciso stanno trascorrendo insieme la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco del cantante. In questo modo i due possono stare insieme ai figli e non soffrire la solitudine. Ovviamente, da quando circola la voce che Al Bano e Loredana Lecciso stiamo trascorrendo insieme la quarantena, ne sono volati di gossip. In tanti hanno ipotizzato che i due fossero tornati insieme. Nel frattempo, nella tenuta di Al Bano in Puglia è arrivata pure Romina Power e il quadretto, ora, è completo.

La Power, ex moglie di Al Bano è arrivata a Cellino San Marco dopo l'esperienza ad Amici, il programma della De Filippi che l'ha vista, per quest'anno, ospite fissa. C'è una precisazione da fare: Romina non vive nella stessa casa dell'ex marito e della Lecciso ma in una casetta diversa, immersa nel verde. Però, ovvio, si vedono, perché sono tutti lì. Allora ci sarà la benedetta rappacificazione tra le due ex donne del cantante?



















E chi lo sa, solo il tempo potrà dircelo. Intanto una cosa è sicura: Loredana Lecciso sta vivendo con estrema serenità questo momento di emergenza, come ha fatto sapere in un'intervista rilasciata al settimanale Mio. "Di solito faccio su e giù tra Lecce e Cellino. Non potendolo più fare, ho dovuto scegliere e ho optato per Cellino, perché questa è la casa dei miei figli", ha detto Loredana Lecciso per spiegare come mai abbia deciso di stare in quarantena con Al Bano.















E ha aggiunto: "Tra me e Albano c'è grande solidarietà. Stiamo bene e credo che sia normale darci conforto a vicenda". I due sono ancora molto legati ma non si capisce bene che sentimento li leghi. Solo affetto? O c'è qualcosa di più? La risposta di Loredana Lecciso non è stata chiarissima: "Mi viene difficile classificare i sentimenti. Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo".









E ancora: “E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno, vivo la quotidianità”. Ovviamente se ha deciso di andare a casa di Al Bano è anche per i figli: “I miei figli sono felici di vederci di nuovo insieme e sereni ma sarebbe stato bello che venisse in un’altra dimensione, senza l’emergenza Coronavirus fuori”.

