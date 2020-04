Ferragnez, siparietto ‘hot’ in diretta. La risposta di Fedez gela Chiara Ferragni

Siparietto davvero particolare ed insolito quello avvenuto quest’oggi tra Fedez e Chiara Ferragni. L’artista è stato in diretta sul social network Instagram assieme a Luis Sal. Entrambi hanno dato vita a momenti molto divertenti, esilaranti grazie a battute molto interessanti. Ma il rapper sembrava davvero essere allo sfreno totale, infatti ha anche proferito espressioni colorite che hanno coinvolto anche la sua dolce metà. Luis ha suggerito alla coppia di ritrovare intimità a letto prima di dormire.

A quel punto Chiara è apparsa tutt'altro che felice di questa uscita, ma Fedez ha subito replicato con una frase che l'ha fatta indispettire non poco. Non sappiamo se ci sia stato poi successivamente un battibecco privato più forte o se ci sia stato immediatamente un chiarimento, ma le parole dell'artista sicuramente non sono state accolte in maniera super positiva dall'influencer. Vediamo nel dettaglio in che modo si è espresso Federico Lucia.



















Fedez ha visto reagire non benissimo la Ferragni e si è rivolto così: "Dai amore, non fare quella faccia. Dillo che sei contenta di questa cosa, dai". Ma lei ha semplicemente replicato con un "no comment". La bellissima Chiara è sembrata decisamente infastidita e infatti si è subito allontanata. In seguito, lui ha tentato in tutti i modi di farla riapparire in diretta, richiamando la sua attenzione ripetutamente. Ma non c'è stato verso. Anche se poi la donna ha rotto il silenzio.























Al di fuori dell'inquadratura si è sentita la voce di lei dire precisamente: "Cosa ottengo in cambio?". E Fedez ha subito trovato la risposta pronta: "Il ca…o", scoppiando a ridere in maniera molto forte. E molti utenti si sono davvero divertiti tantissimo dinanzi a questo siparietto. Molto probabilmente quindi non ci sono stati strascichi, ma questo botta e risposta pare sia rimasto in ambiti scherzosi. Certo è che il cantante è sembrato davvero decisamente su di giri.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva pubblicato una foto che aveva innescato numerosi commenti di sorpresa. Dietro di lei era apparsa una seconda Ferragni, ovvero un cartonato a figura intera e a dimensione naturale che raffigura la bella moglie di Fedez. E, come detto in precedenza, numerosi utenti sono rimasti impressionati da questa visione e glielo avevano fatto notare chiaramente.

