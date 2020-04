Lara Zorzetto, l’ex Temptation mostra la foto dell’ecografia: “Che spettacolo”

Novità per l’ex concorrente di ‘Temptation Island’, Lara Zorzetto. La donna ha deciso oggi di pubblicare su Instagram un’ecografia del futuro bebè. Da quando è stato concepito, sono passate 18 settimane e il pancino continua a crescere sempre più. Come ricorderete, Lara prese parte alla trasmissione televisiva assieme a Michael Di Giorgio, ma il rapporto sentimentale finì nel peggiore dei modi. Successivamente si è fidanzata con Mattia, il suo attuale compagno.

Resta ancora il mistero sul sesso del futuro nascituro, anche se lei sta per scoprirlo. Infatti, saprà con certezza se sarà un maschietto o una femminuccia il prossimo 15 aprile, quindi tra soli 5 giorni. La gravidanza prosegue comunque benissimo, nonostante soffra di tiroide. Nel post scritto sul popolare social network, la giovane ha infatti rivelato che non ci sono grossi problemi e che questa sua problematica fisica non sta incidendo negativamente. (Continua dopo la foto)



















Nella didascalia che accompagna la foto con l’ecografia, l’ex protagonista del reality show ha riportato: “Qui c’è qualcuno che fa un pisolino. Ecco la foto più divertente di ieri, non c’era verso che si svegliasse! Infatti la ginecologa ci ha messo un po’ di più per fare la visita (intanto noi ce la ridevamo). Mi ha comunque detto che va tutto bene e che devo però fare meno sforzi…per il resto ora teniamo sotto controllo anche il discorso tiroide”, ha aggiunto la Zorzetto. (Continua dopo la foto)























Lara ha continuato ancora, dicendo: “E mi ha dato nuovi esami da fare…mercoledì 15 aprile mi dirà il sesso (sì, ho chiesto io di aspettare a dirmelo per vari motivi. Uno dei quali che fosse tutto ok e per altri motivi)”. Poi, una fan che ha la tiroide le ha chiesto direttamente in che modo lei si stia curando per proseguire al meglio la gravidanza. Questa la sua risposta: “A me ha dato una pastiglia e la tengo sotto controllo. Devi chiedere al medico, io su questo non mi espongo perché è soggettivo”. (Continua dopo la foto)

I suoi fan le hanno lasciato numerosi messaggi. Ecco quali sono stati i più significativi: “Amore, sarà stupendo o stupenda come la mamma e il papà”, “Belli che siete”, “Sei fantastica, che emozione”, “Che bello, complimenti”, “Non vedo l’ora di sapere il sesso”, “Maschietto secondo me, vedendo la pancia”, “Tanti tanti auguri, ti auguro il meglio”, “Che felicità”, “Che emozioneeeee!”.

Bianca Guaccero su tutte le furie per le voci che girano su di lei. Cosa è successo