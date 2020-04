Francesca Sofia Novello sexy Pocahontas: l’ultimo scatto è da capogiro

La modella Francesca Sofia Novello ha incantato tutti nel febbraio scorso grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Lei ha messo in mostra tutta la sua bellezza ed il suo fascino alla kermesse musicale più famosa del nostro Paese. La sua sensualità è ancora più evidente sui social network, infatti poco fa ha deciso di pubblicare un meraviglioso scatto che ha entusiasmato i suoi fan. La dolce metà di Valentino Rossi ha lasciato a bocca aperta.

Sul suo profilo Instagram ha oltre 290 mila seguaci, i quali hanno potuto vedere con grande gioia la sua ultima attività. L’immagine proposta al popolo della rete ha causato quasi degli svenimenti. Il suo corpo è infatti praticamente perfetto, con curve mozzafiato che tolgono il respiro. Facilmente immaginabile quindi la reazione dei suoi ammiratori, che hanno regalato moltissimi mi piace e scritto decine e decine di messaggi sotto la sua spettacolare istantanea. (Continua dopo la foto)



















Nella foto in questione si è ripresa con un mini bikini pieno di colori. I suoi capelli sono legati, ma ciò che è stato apprezzato maggiormente sono state soprattutto le sue forme strizzate nel costume. Si può notare il suo fisico impeccabile e si intravede il suo favoloso décolleté. Il suo sguardo rende ancora più sexy il post. Tenuto conto dei risultati raggiunti, il suo scatto ‘bollente’ ha ottenuto ciò che lei presumibilmente desiderava. Andiamo a vedere quali sono stati i commenti principali. (Continua dopo la foto)























I like conquistati dalla giovane hanno superato le 23.300 unità. Mentre questi sono stati i messaggi pieni di complimenti scritti dai follower: “Sei bellissima”, “Sempre stupenda”, “Selvaggia e spettacolare”, “Beato Valentino Rossi”, “Sei uno schianto”, “Sei pazzesca”, “Magnifica”, “La quarantena quella bella…”. Altri ancora: “Dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna”, “Sei una bomba Francesca”, “Ipnotica”, “Sei la perfezione”, “Da urlo”, “Come Pocahontas”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Selvaggia Bikini #FSNxENVIDIAME @envidiame_official Un post condiviso da Francesca Sofia Novello (@francescasofianovello) in data: 9 Apr 2020 alle ore 11:52 PDT

Novello, classe 1994, è soprannominata la “Brooke Shields italiana” per via degli occhi verdi, i capelli scuri e le lentiggini sulle guance che ricordano molto la star ai tempi di Laguna Blu. Lei è stata una ex ‘ombrellina’. Proprio sulle piste del MotoGp ha incontrato Valentino Rossi, con cui si è subito creata una forte intesa anche se a lungo tenuta segretissima. Tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi tutto sarebbe iniziato a fine 2017.

