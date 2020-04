“Se sempre unica”. Samantha De Grenet fa sognare: un asciugamano proprio lì…

Un nome che ha sempre fatto battere i cuori di tanti fan quello di Samantha De Grenet. L’ex modella ormai 49enne, classe 1970, nel 1998 è stata legata sentimentalmente con il regista Leonardo Pieraccioni. La loro relazione ha avuto una durata di due anni e mezzo. Nel 2005 si è sposata a Terni con l’ingegnere Luca Barbato e, dopo aver avuto il figlio Brando, si è separata. Nel 2014 ha annunciato di essere ritornata insieme a lui e nel 2015 si è unita nuovamente in matrimonio con il suo partner. In televisione, la sua ultima esperienza ha avuto luogo nel 2017 con ‘Le ricette di Natale – A prova di chef’ su Canale 5. Samantha De Grenet ha vissuto, di recente, un periodo molto difficile.

Romana puro sangue, Samantha De Grenet ha raccontato qualcosa di molto intimo e doloroso. Lo ha fatto nel salotto di Caterina Balivo, a Vieni da Me, ma anche sul settimanale Chi, dove per la prima volta ha confessato di aver superato un momento molto doloroso, da cui ne è uscita vincente: “Ero in barca con mio marito. Sentivo un bozzo strano, grosso, duro, sul seno destro. Ero convinta che si trattasse di una ghiandola infiammata”. Poi, invece la scoperta di avere un tumore, quindi l’inizio di un calvario del tutto inaspettato sotto un cielo che sembrava essere tornato sereno dopo il secondo matrimonio con il partner. (Continua a leggere dopo la foto).



















Nello studio della Balivo, la De Grenet ha aggiunto: “Per me il 2018 non è stato un anno facilissimo. Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato. Non ne ho parlato perché per affrontare un certo tipo di argomento bisogna essere forte e inviare alle persone un bel messaggio positivo. Non l’ho ancora tirato fuori perché ha toccato me profondamente, spero riuscirò a parlarne senza piangere e senza impietosire per dare forza alle altre donne che hanno passato e passano quello che ho passato io”. Così ha chiosato la sua testimonianza l’ex modella 49enne. (Continua a leggere dopo le foto).























La scoperta di avere un tumore e di aver vinto una dura battaglia ha segnato la vita della showgirl, ma oggi Samantha torna a farsi vedere più forte di prima, facendo da testimonial per la prevenzione: “Ora sto bene e ringrazio la vita!”. I suoi meritatissimi 400mila follower possono ammirare una Samantha De Grenet sorridente e sensuale. Infatti la pagina del profilo Instagram fa rendere conto della luce ritrovata percorrendo un tunnel buio. Oggi la De Grenet riacquista quota e decide di farlo pubblicando alcuni scatti che colpiscono dritto al cuore. L’ultima foto postata mostra una De Grenet con un dècolletè perfetto. (Continua a leggere dopo la foto e il post).

Un selfie che ha subito conquistato numerosi like e commenti di vario tipo, accompagnato da una didascalia: “Il mio trucco lilla per una cena casa…Vi piace? #provatrucco #cena #samanthadegrenet #newlook”. I fan hanno risposto in numerosi: “Bellissima”, “Delicata”, “Riccio capriccio”, “Sei stupenda”, “Che dire…”, “Quando vedo le tue foto mi sento male”, “Si molto bello il trucco..ma sei bella anche senza …e non é per tutte così”, “Incantevole”, “Sei sempre unica”. Come sempre il calore e l’affetto dimostrati dai fan lasciano comprendere che Samantha continuerà ad avere il sostegno di tutti, premiata non solo per la sua bellezza.

