Chiara Ferragni sempre più regina del web. La bella influencer moglie di Fedez, dopo aver realizzato la più grande raccolta fondi su GFundMe che ha permesso la realizzazione di un ospedale presso la Fiera di Milano, se ne sta in casa, come tutti noi, in attesa di poter tornare alla vita di sempre. Certo, non deve essere facile per una come lei starsene tutto il giorno a casa, lei che era abituata a viaggiare in tutto il mondo, perennemente. Ma ora neanche lei ha scelta: le restrizioni valgono per tutti.

Bisogna stare a casa, anche se sei Chiara Ferragni. Ovviamente, anche da casa, Chiara continua ad aggiornare i suoi fan sulla sua vita e su come passa le giornate. Ciò che i fan hanno molto apprezzato in questo periodo è che anche Chiara Ferragni se ne sta in casa vestita da casa. Sembrava una cosa impossibile. E invece eccola coi leggings, le tute, le pantofole. Proprio come noi, che però non abbiamo il suo attico e il suo guardaroba (anche quello da casa fa invidia a tutte).



















Insomma i fan apprezzano che Chiara Ferragni si mostri anche al naturale, in modalità "relax". Che poi relax non proprio. Perché appunto anche per casa la Ferragni usa abiti e pantofole super lusso. Per esempio in tanti hanno notato le sue vistosissime pantofole di pelo che le hanno creato non pochi problemi con gli hater. Tra coloro che hanno criticato la Ferragni per le sue pantofole c'è Daniela Martani, la ex gieffina e animalista convinta.















In uno dei video postato da Chiara Ferragni sul suo profilo, si vedono benissimo le sue pantofole di visone. Quelle pantofole, lussuosissime, hanno creato un pandemonio in rete. E Daniela Martani, intervistata nel corso del programma radiofonico La Zanzara, ha detto ciò che pensa: ""Vogliono fare i buonisti dell'ultima ora. Per colpa loro saranno stati ammazzati milioni di animali per diventare le ciabatte della Ferragni. Le pantofole in visone che indossa sono roba vergognosa, diciamolo a tutta l'Italia".









Visualizza questo post su Instagram 🤣🤣🤣 video credit @fedez ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 26 Mar 2020 alle ore 4:44 PDT

La Martani non si è fatta alcuno scrupolo a dire chiaramente ciò che pensa. Lei è fatta così e dice ciò che le passa per la testa senza stare troppo a pensare alla diplomazia. E voi che ne pensate? Ah, tanto per levarvi la curiosità, le pantofole della Ferragni costano circa 1.000 euro. Almeno questa è la voce che circola.

