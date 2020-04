“Uguale e sempre stupenda!”. Bellissima anche a 10 anni: la foto della ex gieffina mette tutti d’accordo

Quello di Antonella Mosetti è un nome intramontabile. L’ex del programma cult ‘Non è la rai‘, che ha fatto la sua ultima apparizione televisiva prolungata al ‘Grande Fratello Vip’, ha sempre un asso nella manica. Le sue apparizione in pubblico sono rare ma mirate e sanno esattamente come colpire l’attenzione di tutti. Tra fan e seguaci curiosi, Antonella Mosetti continua a fare aumentare in breve tempo il numero dei suoi seguaci.

Quante volte abbiamo sentito esclamare: “Bei tempi quelli di non è la RAI! Molti di noi non ti riconosciamo più, peccato”. Questo commento da parte di un utente, come molti altri, non ha fatto altro che girare il coltello nella piaga. Antonella stessa ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgi estetica, ma non sempre con i risultati sperati. Infatti la showgirl ha vissuto anche un momento molto difficile quando ha ammesso la colpa di avere osato eccessivamente. Infatti, nel 2018 Antonella non riusciva più a riconoscersi, cadendo in una profonda crisi. (Continua a leggere dopo la foto).



















Ormai si sa che Antonella Mosetti ha saputo trarre il meglio anche da quel momento delicato di vita. Infatti lei stessa ha rivelato di essere riuscita a convertire i commenti negativi degli haters in messaggi positivi e ha negato di aver effettuato numerosi interventi per migliorare il suo aspetto: “Ho trasformato, negli anni, gli attacchi di questi haters in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, mi sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quando avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44”. (Continua a leggere dopo la foto).















Antonella non compare spesso sul piccolo schermo, ma il suo nome è stato annoverato tra i programmi che hanno in qualche misura segnato la storia della televisione italiana, come Non è la Rai, Ciao Darwin, Paperissima Sprint, Casa Raiuno e il Grande Fratello Vip. Oggi esce un asso dalla manica e ripropone una foto presa in prestito dal suo passato. Una Mosetti sicuramente nostalgica e più riflessiva che oltre al suo fisico splendido decide di mostrare anche qualcosa di sicuramente più intimo. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram 10 anni ☺️👧🏻 #littlewomen #10years #girl Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖤 (@antonellamosetti) in data: 9 Apr 2020 alle ore 12:25 PDT

Una didascalia loquace a corredo della foto tratta da un album del passato recita così: “10 anni #littlewomen #10years #girl”. Una piccola Antonella Mosetti con il viso di sempre così come un sorriso che non potrà mai essere che unico. Antonella Mosetti è dolcissima e decide di condividere con i fan una foto a cui evidentemente è sempre rimasta legata. I commenti dei fan non tardano ad arrivare: “Uguale e sempre stupenda”, “Che amore”, “bellissima”, “Tenerissima”, “Che viso perfetto”, Che dolce ma già bella”. Sicuramente i fan aiutano Antonella a riacquistare fiducia in se stessa e continuare a credere nella sua bellezza, quella più autentica.

