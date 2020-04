Georgina Rodriguez, micro bikini e lato B in bella vista: lo scatto parla da solo

Nello scorso mese di febbraio ha illuminato il Teatro Ariston al 70° Festival di Sanremo. Adesso Georgina Rodriguez ha invece stupito tutti con una meravigliosa immagine postata sui social. La bellissima fidanzata del campione della Juventus Cristiano Ronaldo ha messo in mostra il suo spettacolare fisico mozzafiato. Il suo corpo è impeccabile e bello in ogni aspetto, ma ha voluto porre l’attenzione soprattutto su un dettaglio che ha rischiato di far sentir male i suoi fan.

La giovane ha ricevuto ovviamente un’infinità di complimenti sotto alla foto e, come anticipato poco fa, alcuni ammiratori hanno quasi avuto un malore dinanzi alla sua presenza. E chissà se anche CR7 avrà apprezzato questa istantanea, o se invece avrà manifestato la sua gelosia. La visione di Georgina è stata paradisiaca e ha fatto fiondare tutti gli utenti in estate. Ma andiamo a vedere nel dettaglio perché questo post è piaciuto in modo così particolare. (Continua dopo la foto)



















Nello scatto la Rodriguez si è immortalata in una foto ricordo, mentre era intenta a prendersi un po’ di sole sugli scogli. La dolce metà del calciatore bianconero è sdraiata con la pancia in giù su un gonfiabile giallo ed indossa uno stratosferico costume di colore rosso. Ciò che si può vedere nitidamente è il suo incredibile lato B, che sovrasta tutto il resto. Difficile distogliere lo sguardo da lì e numerosi follower non hanno resistito, ricorrendo al classico zoom. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia la ragazza ha scritto: “Mi manca la natura”. I suoi seguaci si sono letteralmente scatenati, donandole più di un milione e 425 mila like. Un numero davvero impressionante. Tra i tantissimi commenti, ne spiccano alcuni in particolare: “Una meraviglia”, “La migliore”, “Sei bellissima”, “Sei magnifica”, “Vorrei essere lì con te”. Un segnale importante che questa foto ‘bollente’ ha riscosso decisamente il successo che lei probabilmente si auspicava. (Continua dopo la foto)

La sua partecipazione alla kermesse musicale più importante d’Italia fece storcere il naso a molti, soprattutto perché pare avesse un cachet molto alto. Ma secondo quanto riferirono all’epoca, Georgina Rodriguez fu molto generosa e donò la bellezza di 140mila euro all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. “Una scelta non resa ‘troppo pubblica’, ma che dopo l’esibizione della bella argentina di ieri sera trova numerose conferme ufficiose”, si lesse su Mole24.

