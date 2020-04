“Non vedo l’ora”. Luca Argentero come mai si era visto: impossibile non essere d’accordo

Luca Argentero sta attraversando uno dei momenti più intensi della sua carriera. L’attore, campione di ascolti con Doc – nelle tue mani, ha ricevuto nei giorni scorsi l’investitura da parta di Maurizio Costanzo. La notizia più bella però arriverò tra poche settimane. Luca Argentero, come è giusto che sia, non vede l’ora. Così avrebbe confessato ad alcuni amici.

Parliamo della nascita della piccola che gli darà Cristina Marino. L’attrice e fitness influencer partorirà a maggio, come svelato di recente dall’attore di Doc-Nelle tue mani. La coppia è in attesa di una bambina, la prima per entrambi, ma il nome non è stato ancora svelato. Per il momento Luca e Cristina preferiscono godersi questi giorni di quarantena in armonia e serenità prima di diventare una vera e propria famiglia. Continua dopo la foto



















Un sogno a lungo covato da Luca Argentero e diventato realtà solo dopo l’incontro con la collega più giovane, avvenuto nel 2014 sul set del film Vacanze ai Caraibi. “L’emergenza ci ha costretto a vivere queste ultime settimane di gravidanza con estrema prudenza, tappati in casa. Ma ora non vedo l’ora di vedere la mia bambina e di tenerla in braccio.Spero proprio di essere un bravo padre, come lo è stato il mio”, ha dichiarato a Di Più Tv il 42enne. Continua dopo la foto















Dopo la nascita della piccolina, Cristina Marino è pronta per altri due figli. La modella sogna una famiglia numerosa: un progetto di vita serio e impegnativo appoggiato in pieno da Luca Argentero. Non mancherà il matrimonio: in realtà i due dovevano sposarsi già quest’anno ma la gravidanza inattesa ha leggermente cambiato i piani. Per l’ex del Grande Fratello si tratta del secondo matrimonio, archiviato il primo con la doppiatrice e attrice Myriam Catania, nipote di Simona Izzo. Continua dopo la foto











Classe 1991, Cristina Marino è una modella e attrice italiana che ha debuttato con Federico Moccia e più precisamente nel film Amore 14, che risale al 2009. Ha conosciuto Luca Argentero sul set di Vacanze ai Caraibi. Ha recitato pure nella fiction Un passo dal cielo e ha partecipato al varietà di Sky Dance Dance Dance. La Marino è inoltre un’esperta di fitness e cura un blog dedicato all’argomento.

Ti potrebbe interessare: Via trucco ed extension: il volto noto del reality show si mostra al naturale. Fan senza parole