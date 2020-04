UeD, Clarissa Marchese e Federico Gregucci presentano la figlia per la prima volta

Soltanto un mese fa gli ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’ Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno avuto la gioia più grande: diventare genitori. La piccola Arya ha fatto perdere la testa a mamma e papà e questi ultimi avevano preferito inizialmente di tenerla alla larga dai riflettori e soprattutto dai social network. Infatti, era apparsa finora con il volto tagliato, ma adesso hanno cambiato idea ed hanno voluto regalare ai loro fan una bellissima immagine della piccola.

Ovviamente lo scatto ha collezionato un consenso incredibile. Tantissimi sono stati i mi piace e i complimenti dei follower, i quali non sono ancora riusciti a capire a chi assomigli maggiormente. Ma ciò che hanno evidenziato sono stati i tanti capelli presenti in testa, nonostante sia venuta alla luce solo 30 giorni fa. Inoltre, la donna ha pubblicato una bellissima didascalia che ha accompagnato la foto. Il suo messaggio non ha potuto far altro che commuovere tutti. (Continua dopo la foto)



















Questo dunque il suo post: “Spesso, o meglio sempre, mi incanto a guardarla. Mi soffermo su ogni suo piccolo dettaglio, ogni sua piccola espressione e mi chiedo come sia possibile amare così tanto…Poi prendo il cellulare e fotografo questo momento perché possa essere eterno. Lei è la cosa più bella che io abbia mai fatto, lei è la mia ragione di vita, lei è tutto per me, per noi. Lei è Arya”. E poi è arrivata anche l’emozionante dedica di Federico. Vediamo cosa ha scritto. (Continua dopo la foto)























“Le parole non basterebbero per spiegare tutto l’amore. Da quando sei nata sei diventata il mio tutto, il primo pensiero quando mi sveglio e l’ultimo prima di addormentarmi. Vederti crescere giorno dopo giorno è la cosa più bella che mi potesse capitare. Grazie amore nostro”, ha recitato il messaggio di Gregucci. L’istantanea della bimba ha raggiunto quasi i 260 mila like. Tra i vari apprezzamenti spunta anche quello di Simona Ventura: “Una meraviglia! Complimenti”. (Continua dopo la foto)

Questi i principali post lasciati dai suoi ammiratori: “Bellissima, perfetta”, “Oh mamma che bella”, “Che spettacolo di bimba”, “Amore!”, “Ma è bellissima, sembra disegnata”. Altri ancora hanno scritto: “Sei un cuoricino”, “Ma la meraviglia!? Complimenti, avete fatto un capolavoro”, “Quanti capelli, che bella che è”, “Meravigliosamente stupenda”, “Lei è una principessa”. Dunque, una miriade di complimenti per la piccola Arya.

