Francesca Manzini, il messaggio dell’ex conduttrice di Striscia la Notizia allarma tutti

Nei giorni scorsi si è parlato di Francesca Manzini, l’ex conduttrice di ‘Striscia la Notizia’, per questioni legate all’amore. Infatti, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ ha ammesso di essersi innamorata di un ragazzo di nome Christian: “Mi chiama mia sorella in videochiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso”.

Poi la donna ha aggiunto: “Ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Sì, sono single, e in questa quarantena mi sto fidanzando”. Ma poche ore fa ha pubblicato un post di tenore completamente diverso. Si è immortalata su Instagram insieme a sua madre ed ha scritto una didascalia che ha gettato nel panico i suoi fan. Infatti, ha detto: “Forza mamma”. Ed anche l’atteggiamento delle due ha fatto preoccupare non poco. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)



















Nello scatto in questione mamma e figlia incrociano le dita e guardano verso la fotocamera. Molti suoi follower hanno subito pensato al peggio, a causa del male del momento che sta affliggendo l’Italia e il mondo intero. Immediatamente sono apparsi numerosi commenti che chiedevano maggiori informazioni, ma lei ha subito precisato che non si trattava di quella malattia. Contattata successivamente da ‘Fanpage’, ha fornito tutte le spiegazioni del caso, facendo rientrare la situazione. (Continua dopo la foto)























Un utente ha commentato: “Cosa significa questa frase? Mi fa pensare a mille cose dato il periodo. Mi auguro che mi stia sbagliando”. La Manzini ha subito detto: “Non è Covid, tranquilli. Solo un po’ di sostegno per mamma Gabry”. In seguito ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a recarsi in ospedale con il genitore. La madre si è infatti dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico, che per fortuna è andato nel verso giusto ed ora è assolutamente fuori pericolo. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Forza Mamma! ❤️ #top #love #mom #strong #together Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1) in data: 9 Apr 2020 alle ore 2:31 PDT

La comica e imitatrice Francesca Manzini è molto apprezzata dal pubblico di Mediaset. Ha preso parte alla prima edizione di ‘Amici Celebrities’ di Maria De Filippi e Michelle Hunziker, conquistando tutti per le sue doti artistiche. Qualche mese più tardi è stata presentatrice del tg satirico di Canale 5, in compagnia di Gerry Scotti. La conduzione del duo ha ottenuto dei risultati molto soddisfacenti in termine di ascolti.

