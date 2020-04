Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno un legame davvero speciale e il suo amore sembra rafforzarsi ogni giorno di più. Ultimamente i fan della coppia li seguono con sempre crescente attenzione per vedere cosa propongo sui social. E nelle scorse ore hanno festeggiato un compleanno. E il party era proprio di Tomaso, che ha compiuto 37 anni. L’intero nucleo familiare si trova in quarantena a Bergamo e sta rispettando a dovere tutte le indicazioni governative per il male del momento.

Ma Michelle ha voluto rendere speciale questo compleanno facendo un bellissimo regalo al suo coniuge. Infatti, la conduttrice televisiva originaria della Svizzera ha fatto un dono meraviglioso. In particolare, ha deciso di preparare una serie di interviste dedicate a lui. Tutti i suoi familiari hanno quindi detto qualcosa, lasciandogli importanti messaggi. Questa sorpresa della Hunziker lo ha riempito di gioia. Trussardi ha gradito moltissimo questo inaspettato regalo.



















Come sapete, la presentatrice di 'Striscia la Notizia' è in quarantena non solo con il marito e le sue bimbe Sole e Celeste, ma anche con la sua primogenita Aurora Ramazzotti, avuta con l'ex Eros. Ci sono anche il fidanzato di Aurora, Goffredo, e la migliore amica della giovane, Sara Daniele, la figlia del compianto artista Pino. In una delle ultime immagini postate sui social appaiono tutti insieme, sorridenti, mentre sono seduti su un divano. Un quadretto veramente bello.























E sotto questa foto Michelle Hunziker ha anche scritto una lunghissima didascalia. Queste le principali frasi riportate dalla donna: "Eccoci al completo. Questo sarà un ricordo indelebile, siamo in quarantena dal 6 marzo insieme. Ormai siamo una famiglia allargata. Goffredo e Sara li vedo come dei figli acquisiti e poi mi mancheranno da morire. Ora abbiamo capito davvero cosa vuol dire la frase 'l'unica cosa che conta è la salute'. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre".

Prima che si guarisse fortunatamente del tutto, la Hunziker si era soffermata sulla malattia di Piero Chiambretti: “Grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero…gli voglio molto bene”. E sulla mamma che non vede da tempo: “Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni. Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei. Mi manca tanto”.

