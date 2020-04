Harry e Meghan Markle travolti dalle critiche: l’annuncio ha spiazzato tutti

Harry e Meghan Markle, dal Canada alla California. Gli ormai ex duchi di Sussex si sono trasferiti con il figlio Archie a Los Angeles, dove stanno passando la quarantena e dove, nonostante l’emergenza sanitaria, stanno continuando a lavorare. È cosa nota che il principe e l’ex attrice di Suits non possono più identificarsi con il marchio “Sussex Royal”.

Quel titolo è stato vietato dalla regina dopo il loro addio ufficiale alla Corona e, conseguentemente, ai privilegi ma Harry e Meghan non si sono dati per vinti. Hanno annunciato di aver dato vita a un nuovo brand: si chiama Archiewell e verrà utilizzato per il loro sito web e la loro fondazione benefica. Inutile sottolineare che il nome è in omaggio al loro primogenito che che tra qualche giorno compirà un anno. (Continua dopo la foto)



















Il nuovo progetto Archiwell include non solo un sito web e un profilo Instagram su cui verranno documentate le loro attività ufficiali ma anche un’associazione di beneficenza che la coppia seguirà regolarmente. Il nome, riporta il Telegraph, viene dal greco “Arché”, termine che ha ispirato anche il nome del figlio, che, unito a “Well”, evoca le risorse profonde a cui attingere. (Continua dopo la foto)















Harry e Meghan hanno presentato i documenti di copyright per il brand già a marzo ma solo ora hanno comunicato che comprenderà materiale didattico, libri, articoli scaricabili, penne, matite e articoli di abbigliamento per aiutare le persone e i bambini in difficoltà, utilizzando il sito per condividere materiali di istruzione e formazione. Obiettivo nobile eppure l’annuncio del nuovo brand ha scatenato una pioggia di critiche ai due. (Continua dopo le foto)











Il motivo è presto spiegato: l’annuncio del progetto (che comunque vista la situazione è in stand by) è arrivato in un momento difficile. Per molti è stato di “cattivo gusto” dare una notizia simile mentre gli ospedali inglesi e americani sono al collasso e mentre il premier britannico Boris Johnson è in terapia intensiva. Inoltre la comunicazione è arrivata poche ore dopo il discorso alla nazione della regina Elisabetta II che la coppia ha preferito non commentare a differenza di William e Kate. La replica di Harry e Meghan? Hanno rivelato che si sono “sentiti costretti” a rivelare i loro piani, anche se molti continuano a pensare che avrebbero dovuto aspettare la fine dell’emergenza.

