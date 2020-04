Elisabetta Gregoraci, sempre una certezza… Gli slip, un top e un corpo che sfida la perfezione

La bellissima conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo la sua quarantena a Monaco in compagnia di Flavio Briatore. Ma su di lei non sono scoppiate esclusivamente le notizie di gossip derivanti dall’eventuale ritorno di fiamma con l’imprenditore. Infatti, molti suoi fan si sono concentrati più che altro su una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram. Per l’ennesima volta ha deciso di stupire tutti mettendo in mostra delle curve assolutamente mozzafiato, prive di imperfezioni.

Anche stavolta quindi è riuscita ad incollare i suoi follower davanti al pc o ai cellulari per far ammirare loro il suo spettacolare corpo. Nonostante non sia più una ragazzina, il suo fisico sembra proprio quello di una ventenne. Se da una parte gli uomini la desiderano tantissimo, dall’altra ci sono moltissime donne che la apprezzano e la invidiano. Inevitabile dunque l’invio di numerosissimi complimenti da parte degli utenti, che le hanno donato anche una marea di like. (Continua dopo la foto)



















Nella foto in questione Elisabetta è ripresa con addosso un completino bianco con le righe di colore rosa, uno slip ed una canottiera decisamente corta. Inoltre, a rendere ancora più accattivante l’immagine sono i suoi bellissimi capelli sciolti e dei meravigliosi occhiali da sole. Si possono notare delle magnifiche e lunghissime gambe, oltre ad un fisico impeccabile. Il suo sguardo rilassato fa fiondare quasi tutti nella stagione estiva. Vediamo quali sono state le principali reazioni. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia ha commentato: “Vitamin D on my balcony” aggiungendo il classico hashtag #iorestoacasa. L’istantanea ha ricevuto la bellezza di oltre 21.400 like. Questi invece sono stati i post più ricorrenti lasciati dai suoi ammiratori: “Che fisicata”, “Sei davvero fantastica Elisabetta”, “Mamma mia che spettacolo”, “Una dea”, “Eh vabbè, esageratamente splendida”, “Spettacolare, sei bellissima”. Ancora: “Vorrei essere lì con te…”, “Più bella del solito”, “Sei unica”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Vitamin D on my balcony 🌸#iorestoacasa Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 8 Apr 2020 alle ore 4:37 PDT

Il gossip con Briatore è esploso ufficialmente dopo le dichiarazioni dell’uomo: “Videoconferenze con i collaboratori, sto molto di più con mio figlio Nathan Falco, che ha 10 anni. Anche Elisabetta è qui, ce lo godiamo. C’è chi vive in 40 metri quadrati: è importante spiegargli i valori. Io ho fatto molta più fatica di lui, ma si dovrà impegnare al massimo”.

“Più di così è impossibile”. Il topless di Emily Ratajkowski, ecco un altro regalo per i fan annoiati