“Più di così è impossibile”. Il topless di Emily Ratajkowski, ecco un altro regalo per i fan annoiati

Sempre attiva sui social, Emily Ratajkowski conosce il modo per intrattenere i suoi follower. Senza mai superare i limiti e senza mai scadere in volgarità, la modella e attrice, sconvolge il web per bellezza ed eleganza. Anche per Emily è tempo per rituffarsi nel passato e sul suo profilo Instagram decide di pubblicare alcuni scatti a cui sostiene di essere molto legata.

Una photogallery personale che la splendida modella decide di condividere con i suoi più affezionati fan. E non so può certamente dire che il suo pubblico di ammiratori sia solo maschile. Tante donne, infatti, non perdono tempo nel complimentarsi con la modella, inviando messaggi di ammirazione e sostegno. La foto che Emily ha scelto oggi per i suoi fan la ritrae letteralmente senza veli, durante un backstage.



















Come ha riferito non troppo tempo fa durante un'intervista rilasciata a Vogue Italia, la modella si definisce "una semplice londinese cresciuta in California" nata da una famiglia di artisti: "La mia è una famiglia di artisti: mia madre è una professoressa di letteratura inglese e una bravissima scrittrice, mentre mio padre è un pittore. Quindi, forse sì, era nelle mie corde, ma ricordo che desideravo fare anche il pompiere! Ero e sono una persona a cui piace cambiare idea". Ma con le mani a coprire un corpo da favola, Emily fa capire di avere sempre avuto le idee molto chiare e la foto ripescata da un passato lo conferma.















Tb Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 22 Mar 2020 alle ore 12:47 PDT

La bellezza di Emily è sempre accompagnata da una forma d'arte. I suoi scatti sembrano sempre essere pensati per un pubblico di ammiratori che non è solito osservare solo le sue curve, ma anche le sue pose e i suoi sguardi. Anche nelle foto, Emily conferma l'amore per l'arte e per la bellezza, un amore che coltiva anche fuori dai riflettori e lontano dalle passerelle: "Mi piace perdermi tra le gallerie, cercando di dare un senso alle varie forme d'arte. Colleziono per lo più dipinti contemporanei, ai quali ho aggiunto qualche scultura e alcune ceramiche. Li acquisto ovunque vada, anche se a Los Angeles e New York ho spesso la fortuna di conoscere direttamente gli artisti. E a LA ci sono molte gallerie degne di nota: Blum & Poe, David Kordansky e Night Gallery, solo per citarne alcune".









Ormai con i suoi milioni di follower, Emily si aggiudica il primo posto tra le star più seguite sul social, ma questo è un successo che Emily stessa ha saputo costruire nel tempo, di pari passo a una carriera inarrestabile che ha sempre fatto emergere anche altri lati meno esteriori di una modella che ha saputo debuttare anche nel mondo del cinema. Come dimenticare L’amore bugiardo – Gone Girl (Gone Girl), con la regia di David Fincher del 2014, o ancora il più recente Lying and Stealing, della regia di Matt Aselton del 2019. Insomma, Emily Ratajkowski non è solo bella, ma anche determinata. E infatti un fan commenta: “Più di così è impossibile”.

