Di recente Flavio Briatore ha rilasciato una lunga intervista si Il Corriere della Sera, dove ha raccontato come sta trascorrendo questi giorni in compagnia di una famiglia che vede, finalmente, riunita. L’imprenditore si trova a Montecarlo ed è in compagnia di Nathan Falco, il figlioletto di 10 anni e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Sarà una buona occasione per ricongiungersi nuovamente? Il gossip si fa sempre più vivo.

Come trascorre queste giornate in casa il noto imprenditore Flavio Briatore? Ha risposto così: "Videoconferenze con i collaboratori, sto molto di più con mio figlio Nathan Falco, che ha 10 anni. Anche Elisabetta è qui, ce lo godiamo. C'è chi vive in 40 metri quadrati: è importante spiegargli i valori. Io ho fatto molta più fatica di lui, ma si dovrà impegnare al massimo".



















Di recente, proprio tra le pagine del settimanale Chi, si è sollevato il gossip in merito a un ritorno di fiamma tra i due, supportato anche da alcune dichiarazioni rilasciate dalla Gregoraci, che si vedrebbe ancora intimamente unita all'ex marito: "Avendo avuto un compagno così chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo. Lui in questi anni è sempre stato protettivo con me". D'altronde tra la coppia i rapporti non hanno mai raggiunto un definitivo capolinea, forse per amore del piccolo Nathan, o forse per un legame che li ha sempre visti uniti.















Sulle pagine del settimanale si legge che "Briatore non abbia mai abbandonato il desiderio di tornare con la Gregoraci. E forse questo atteggiamento ha fatto presa e le ha impedito di staccarsi definitivamente. Su ogni suo passo lavorativo o sentimentale, aleggiava la presenza di Briatore". E non è la prima volta che accade di ritrovarli insieme sotto lo stesso tetto. Infatti, le dinamiche sono state simili anche quando li abbiamo ritrovati a sciare insieme, ancora una volta riuniti, a St. Moritz, incluso il piccolo Nathan.









Sul settimanale si legge: “Sembrava il solito incontro formale, invece lei è rimasta con lui e il figlio alcuni giorni. Chi li ha seguiti dice che ci sono stati anche attimi di tensione nella coppia, ma poi tutto si è risolto. “Briatore ha sempre mostrato una vicinanza fisica alla sua ex, e lei sembra aver ceduto al suo abbraccio protettivo”. Dopo la fine del suo matrimonio Flavio ha avuto diversi flirt, con donne ritenute a furor di popolo, bellissime. Parliamo di Taylor Mega, per fare solo un esempio. Invece, Elisabetta è stata molto tempo al fianco di Francesco Bettuzzi; ma quella fu forse fin dall’inizio una storia destinata a concludersi, come poi è accaduto.

