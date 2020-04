“Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #Elbebéhanacido”. Che tradotto vuol dire: “È nato nostro figlio Renn Martin-Yosef. #ilbimboènato”. Così a ottobre scorso Ricky Martin annunciava la nascita del quarto figlio, Renn, con una foto in cui lui e il marito, Jwan Yosef, tengono in braccio il piccolo di casa. Solo poche settimane prima la star portoricana aveva annunciato il suo arrivo.

Lo aveva fatto in occasione della campagna sui diritti umani a Washington: "Siamo in dolce attesa", aveva detto sul palco ringraziando la sua famiglia che lo ha sempre sostenuto e da cui riceve tutto l'amore del mondo. Non aveva rivelato però il sesso. Molti erano pronti a scommettere su una femminuccia, invece il quarto figlio di Ricky Martin è un maschietto e oggi, a 6 mesi dal lieto evento, il cantante ha deciso di mostrare al mondo la sua ultima gioia.



















Il piccolo Renn Martin-Yosef è arrivato a 10 mesi di distanza da Lucia, la principessa di casa, avuta nel 2018. Si tratta del secondo figlio con il marito di cui ha pubblicato per la prima volta degli scatti tenerissimi sul suo profilo Instagram, scrivendo: "Il più piccolo della casa". Oltre a Lucia, infatti, Renn ha anche due fratellini: il cantante era già padre di due gemelli, Valentino e Matteo, nati prima di incontrare l'uomo che ha sposato in gran segreto a gennaio 2018.















Come già accaduto per gli altri figli, Ricky Martin non ha diffuso foto prima di un certo periodo di tempo. Per questo motivo le fotografie di Renn, le prime in assoluto, hanno entusiasmato i suoi fan. Il quartogenito di Martin e Ysef, ritratto in bianco e nero in una serie di immagini tenerissime, è uno spettacolo. Bellissimo. E infatti i cuori e i complimenti sono arrivati a valanga sotto al post.











Anche per la piccola Lucia, l’unica femminuccia di casa che ha spento la sua prima candelina a dicembre scorso, è successa la stessa cosa. Papà Ricky ha pubblicato le sue foto di recente, proprio in occasione del suo compleanno, definendola “La padrona dei miei sogni”. E chissà che la star e il pittore svedese di origini iraniane non stupiscano i fan con l’annuncio del quinto figlio in futuro.

