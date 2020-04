“È nata”. Fiocco rosa e felicità a Ciao Darwin: “Benvenuta al mondo, mamma e papà ti amano alla follia”

Chi dimentica la modella cubana Cicelys Zelies? La celebre ex Madre Natura di Ciao Darwin è ricomparsa sul piccolo schermo grazie alle repliche del programma andate di recente in onda su Canale 5. Di oggi la lieta notizia che vede Cicelys Zelies nelle vesti di neomamma. La notiza è stata comunicata attraverso il profilo social della modella e ha raccolto tanti auguri da parte dei fan.

La piccola Tayrah è nata e Cicelys può festeggiare il lieto evento insieme al marito Diego Taiani, musicista e dj napoletano. La coppia ha scelto di comunicare a tutti i follower l’arrivo della dolce femminuccia attraverso una storia Instagram accompagnata non da una semplice didascalia, ma da una vera e propria lettera scritta di vero cuore da una mamma felicissima di intraprendere questo nuovo percorso di vita. (Continua a leggere dopo la foto).



















Ovviamente la foto non poteva che riprendere l’ex Madre Natura con in braccio la piccola Tayrah. Poi non può passare inosservata la dedica a corredo delle immagini, che ricostruiscono tutto il periodo trascorso in gravidanza, lasciando comprendere l’importanza che ha avuto nella vita della modella. Le parole sono intense e ricche di amore, e da subito la modella cubana fa comprendere cosa si prefigge adesso che è diventata mamma. (Continua a leggere dopo le foto).























“Ti ho avuta per più di 9 mesi nel mio grembo… ho imparato a conoscerti da semplici singhiozzi o calcetti…Una trentina di ore fa hai deciso che doveva essere il tuo momento, il nostro immenso atto di amore…Abbiamo passato più di 24 ore a cercare di collaborare, unite dal nostro cordone ombelicale, per regalarti il dono della vita…Mamma e papà sanno che non è proprio uno di quei momenti felici nel mondo… ma sanno anche che i bimbi che nascono in questo periodo, sono dei combattenti che sapranno gestire tutto nella vita”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).

“Ed è proprio per questo che alle 19:37 del 07.04.2020 abbiamo dato inizio a questa nostra vita insieme… abbiamo finalmente coronato il sogno della nostra vita e della nostra cristianità… E’ un giorno speciale perché con tutti i segni delle sofferenze per lo sforzo della nascita che porti sul volto, hai completato il dono della famiglia che l’amore e Dio ci hanno regalato… Benvenuta al mondo Tayrah …Mamma e papà ti amano alla follia”.

“Non posso accettarlo”. GF Vip, a poche ore dalla finale arriva la stoccata di Antonio Zequila