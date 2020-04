“Quanto è cresciuta!”. Ambra Angiolini e la figlia Jolanda: la foto fa il pieno di like e complimenti

Anche Ambra Angiolini, come tutti gli italiani, tra trascorrendo la quarantena a casa. L’8 marzo il Governo ha firmato il decreto che impone ai cittadini di restare a casa e uscire solo per necessità comprovate: motivi di salute, lavoro, fare la spesa e andare in farmacia. L’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio il nostro paese, ma gli italiani in quarantena stanno cercando di vivere al meglio questo difficile momento.

Abbiamo assistito ai concerti sui balconi, ai concerti sul web dei più grandi cantanti italiani, i flash mob, i cartelloni con il messaggio di speranza 'Andrà tutto bene', ma anche dei momenti di grande generosità per rendere un sollievo a chi in questi giorni sta soffrendo. Ma torniamo ad Ambra Angiolini, che in queste ore, per la prima volta, ha deciso di condividere una foto insieme alla figlia Jolanda.



















La figlia, nata dal matrimonio con il cantante Francesco Renga, è nata nel 2004 e ha un fratello, Leonardo, nato due anni dopo. "Mi auguro che ci sia una rinnovata e positiva meraviglia allo stupirsi, riscoprire il gusto delle piccole cose, con pazienza e mantenendo i tempi di adesso piuttosto che quelli frenetici e spesso inutili di prima, senza mai dimenticare quelli che non potranno vedere il dopo", ha scritto l'attrice.















GRAZIE per tutto quello che deve ancora succedere! Preparate i semi migliori, io intanto metto i miei. GRAZIE al Corriere della Sera che mi accompagna sempre in ogni mia "pazzia" e a @erreeffe7 che mi ha saputa raccontare cosi bene. Ah e GRAZIE alla mia @lavale_lavale per avermi soppor…ehm… supportata", ha concluso Ambra Angiolini.









Ambra Angiolini negli ultimi giorni, conditi da un'atmosfera alquanto surreale, ha rilasciato un'interessante intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha raccontato come sta trascorrendo la quarantena con i due figli. La foto di mamma è figlia hanno racimolato tantissimi like e un fiume di commenti. "Jolanda occhi belli!", "Che bella la tua bimba!", "Grazie per le dirette che fate te e Jolanda, mi tenete tanta compagnia, siete fantastiche insieme!", si legge sul profilo dell'attrice.

