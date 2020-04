“Ho altro a cui pensare”. Kikò Nalli e Ambra Lombardo, cosa succede tra loro due

Si può dire che sono letteralmente scomparsi dalla scena del gossip sia l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, che l’ex gieffina della precedente edizione GF condotta dalla D’Urso, Ambra Lombardo. È stato proprio il reality show ha segnare l’inizio della relazione tra i due, ma dopo un po’ di tempo ,ecco le pagine di gossip riempirsi di notizie su una presunta rottura e una quasi immediata riappacificazione. Ma quanto sarà durata la tregua? Oggi Kikò Nalli decide di rompere il silenzio e vuotare il sacco.

Su GossipTv, Kikò Nalli si è finalmente 'sbottonato': "Non mi interessa più il gossip. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento. Facessero quello che gli pare". Kikò Nalli si è espresso così dopo aver notato di aver perso la sua follower, ovvero la Lombardo. La relazione tra i due è sempre stata contraddistinta da alti e bassi ,anche alla luce del gossip che circolò in merito alla presunta frequentazione tra Ambra e Gaetano Arena, più volte smentita dagli stessi.



















"Con Ambra e Kiko i rapporti si sono definitivamente chiusi dopo il caos mediatico che ci ha travolti", ha dichiarato Arena un po' di tempo fa come ospite nella trasmissione condotta da Manila Gorio, 'Il Punto', aggiungendo: "Ribadisco che non sono stato io a chiamare i fotografi per realizzare quella paparazzata potrei pensare che sia stata lei a farlo visto che lei aveva deciso esattamente dove sedersi. Ma a parte ciò ora voglio voltare pagina ho perso due amici a cui tenevo particolarmente".















Kikò Nalli Ha assunto una posizione ferrea in merito alla questione e sembra non voler più tornare sopra i propri passi. Una storia archiviata, che nel mese di gennaio sembrava aver ricevuto una svolta importante. Tutti ricorderanno quando, ospite nello studio della Balivo a Vieni da Me, Kikò Nalli ha ricevuto una sorpresa: una lettera scritta di pugno da Ambra Lombardo: "È trascorso quasi un anno dall'inizio della nostra storia. Un inizio tra critiche e polemiche per via del tuo trascorso familiare un po' ingombrante. Ma siamo ancora qua. Io ho scelto la persona, non il personaggio".









Durante la trasmissione fu lo stesso Kikò a raccontare il loro primo incontro: “Ho usato una tecnica: pizzica e vattene” comincia a spiegare l’hairstylist. “Quando è entrata nel reality mi ha spiazzato. Mi ero reso conto che ero il più grande e che non potevo interagire. A 50 anni hai un’altra testa, vuoi parlare di cose vere. E lei mi ha dato in quelle due settimane delle cose vere. Mi ha colpito, mi ha dato una tranvata“. E oggi, quella tranvata, ormai sembra essere acqua passata.

