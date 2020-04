“Il mio compagno…”. Alfonso Signorini, la confessione arriva proprio per il suo compleanno

Una relazione lunga quella tra Alfonso Signorini, celebre conduttore del Grande Fratello Vip 4, e Paolo Galimberti, imprenditore e politico Vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia. Dieci anni d’amore che, però, hanno visto un epilogo inaspettato, nonostante il conduttore avesse più volte ammesso di essere profondamente coinvolto. Ma anche una storia aperta, quella durata per ben 10 lunghi anni. Oggi il noto conduttore racconta di aver un nuovo amore con cui trascorrerà il suo compleanno. Rigorosamente a distanza.

Tutti ricorderanno quando il direttore del settimanale Chi, sempre molto discreto in merito alla propria vita privata, si è lasciato andare durante un’intervista rilasciata su Grazia. Un Alfonso Signorini innamorato, ma anche infedele. L’intervista passò alla storia per aver fatto emergere alcuni aspetti del conduttore che nessuno avrebbe mai messo in conto: “Ho un compagno da dieci anni. Penso che l’innamoramento sia qualcosa di limitato nel tempo. Quando capita, ci sentiamo più vulnerabili ma esaltati: la passione fisica ci stravolge, siamo poco concentrati nel lavoro. L’intimità che si costruisce con la quotidianità, i litigi, le rotture e con la consapevolezza che dell’altra persona non riesci più a fare a meno”. (Continua a leggere dopo la foto).



















D’altronde quella fu un’intervista che mise luce sul pensiero del conduttore in merito alla vita di ‘coppia’: “Ma l’intimità diventa routine, non è gratificante al cento per cento. La passione è venuta meno, e ti ritrovi a un bivio: devo accontentarmi di questa complicità o devo inseguire sempre la passione? Decido davvero di sacrificarmi in nome di questo amore, perché è un sentimento comunque bellissimo, perché lui se lo merita e perché è sempre presente quando tutti gli altri se ne vanno, oppure devo sfogare la parte di me più assetata di emozioni? Alla fine io mi rispondo che l’amore non merita tanto sacrificio”. (Continua a leggere dopo la foto).















Oggi Alfonso Signorini, senza rivelare il nome del compagno, confessa di voler trascorrere il giorno del suo compleanno in videochiamata, ovviamente in compagnia del nuovo fidanzato. Il conduttore è prossimo a compiere 56 anni e ad Adnkronos ha spiegato che festeggerà in casa da solo, ma collegato con il fidanzato: “Oggi festeggerò il mio compleanno mettendomi stasera in conference call con il mio compagno e spegnerò le candeline con una Sacher preparata da me e una bella bottiglia di vino. Durante questo periodo di quarantena ho scoperto di essere bravissimo a fare le torte”. (Continua a leggere dopo la foto).









Sempre ad Adnkronos, il conduttore ha aggiunto una riflessione sulla città in piena emergenza sanitaria: “Milano è una città piegata su sé stessa,c’è un’atmosfera molto cupa, c’è molta preoccupazione e molta ansia. C’è stato un momento in cui c’era un silenzio assordante e si sentivano solo le ambulanze che passavano ed è stata una cosa terribile. Io esco solo per le prove e per la diretta del ‘Gf Vip’. Vivere a Milano è tremendo ma dobbiamo tenere duro”.

“Vibr*** di legno e trenini”. GF Vip, momento ‘imbarazzo’ nella casa: siparietto tra Aristide e Antonella Elia. Gli altri inquilini senza parole