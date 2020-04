Incredibilmente sexy e provocante. Ancora una volta la bellissima ex gieffina Asia Valente ha reso molto interessante il suo profilo Instagram, soffermandosi in particolare su un dettaglio del suo corpo. I suoi fan, che aspettano con trepidazione ogni suo scatto, sono rimasti stavolta davvero pietrificati dinanzi a questa immagine. La giovane è stata in grado di attirare tutta l’attenzione possibile su di lei e, vedendo i risultati ottenuti, ha decisamente colpito nel segno con il suo post.

Asia è molto seguita sul social network, infatti conta più di 880 mila follower. Questi ultimi hanno rischiato seriamente di sentirsi male e non sono riusciti a non guardare proprio lì. Se da una parte c’è dunque chi è quasi svenuto dinanzi a questa istantanea da sogno, dall’altra ci sono stati altri utenti che l’hanno travolta di mi piace e messaggi di complimenti. E, come anticipato in precedenza, c’è già chi attende la prossima foto per apprezzarla ancora di più. (Continua dopo la foto)



















La Valente si è immortalata sul terrazzo della sua abitazione ed ha deciso di prendere un po’ di sole in maniera alquanto ‘bollente’. Infatti, si è scattata un selfie mettendo in mostra il suo spettacolare lato B, molto evidente nella foto. Quest’ultima è stata accompagnata da una scherzosa didascalia: “I vicini hanno cambiato casa”. Ma andiamo a scoprire quali sono stati i messaggi più significativi dei suoi follower, che non hanno perso l’occasione per osannarla del tutto. (Continua dopo la foto)























Il post Instagram quasi da censura ha conquistato la bellezza di più di 14 mila like. Ed i commenti dei suoi ammiratori si sono sprecati. Eccone alcuni: “Hai un bellissimo fisico”, “Che lato B stupendo che hai”, “Sei davvero bellissima”, “Magnifica”, “Sei decisamente fantastica”. Altri ancora hanno deciso di aggiungere: “Sei magnifica ed hai un lato B perfetto”, “Spettacolo assoluto”, “Che meraviglia”, “Sei splendida”, “Sono senza parole…”, “Vorrei tanto tu mi sposassi”. (Continua dopo la foto)

Recentemente era finita al centro delle polemiche per una sua clamorosa dichiarazione sul male del momento: “Ciao ragazzi, sono la prima e unica immune d’Italia dato che sono la prima ad uscire dalla casa del Gf Vip dopo questo virus che è in atto”. Il popolo della rete, certo che Asia non conosca il significato del termine “immune”, l’ha letteralmente massacrata per questa grave gaffe sulla malattia contagiosa.

