Anche Laura Torrisi, come tutti gli italiani, tra trascorrendo la quarantena a casa. L’8 marzo il Governo ha firmato il decreto che impone ai cittadini di restare a casa e uscire solo per necessità comprovate: motivi di salute, lavoro, fare la spesa e andare in farmacia. L’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio il nostro paese, ma gli italiani in quarantena stanno cercando di vivere al meglio questo difficile momento.

Abbiamo assistito ai concerti sui balconi, ai concerti sul web dei più grandi cantanti italiani, i flash mob, i cartelloni con il messaggio di speranza 'Andrà tutto bene', ma anche dei momenti di grande generosità per rendere un sollievo a chi in questi giorni sta soffrendo.



















Come dicevamo, anche Laura Torrisi si trova a casa. Nel suo tempo libero cerca di trascorrere il tempo insieme a Martina, la figlia avuta dal regista toscano Leonardo Pieraccioni, ma si diletta anche in cucina con ricette da condividere con i suoi follower e le immancabili foto sexy.















In uno degli ultimi post, l'attrice toscana ha pubblicato un video della figlia Martina intenta a pulire i vetri di casa. "Forse questa quarantena sta servendo davvero a risvegliare dei buoni valori in ognuno di noi: Oggi la mi figliola per la prima volta in 9 anni, vedendomi pulire i vetri di casa, ha chiesto: "mamma posso aiutarti?" Aggiungendo: "ti prego! ", ha scritto Laura Torrisi.









Martina, che somiglia tantissimo a Laura, ha 10 anni ed è nata nel 2020 dal matrimonio dell’attrice con il regista toscano. I due si sono conosciuti sul set del film ‘’Una moglie bellissima’’, ma nel 2014 si separano. I due, però, sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto per il bene della piccola, che ogni tanto fa capolino sulle foto della mamma e del papà.

