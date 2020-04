Momento decisamente non bello quello vissuto dalla bravissima cantante salentina Emma Marrone. Nella giornata di oggi, martedì 7 aprile, era in programma una sua intervista con il giornalista Luca Bianchini. Il format scelto è stato quello delle 50 domande secche. Le sue confessioni sono state accolte positivamente dalla maggioranza dei suoi fan, i quali si sono divertiti tantissimo. L’artista ha infatti rivelato ad esempio di aver preso parte a molte feste di compleanno di Maria De Filippi.

In uno dei party decise di regalarle un sacco da boxe, un dono apprezzato moltissimo dalla regina di Mediaset. Ma mentre la sua intervista era ormai prossima alla conclusione, un hater le ha rovinato la giornata. Il messaggio postato ha fatto imbestialire Emma. Infatti, tra i numerosissimi commenti pubblicati dagli utenti, ne è spuntato uno di un tenore gravissimo: "Spero che tu muoia". L'espressione della cantante è cambiata repentinamente, visto il nefasto auspicio.



















Dopo aver riso e scherzato per diverso tempo, improvvisamente lo scenario è cambiato e lei ha risposto: "Occhio che tutto torna! Mi arrabbio perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi". Il collegamento con il giornalista è stato stoppato, ma la Marrone ha continuato a parlare coi fan: "Sono molto dispiaciuta quando leggo questi messaggi orribili, ci sono anche i miei genitori che seguono la diretta, persone proprio brutte".























Ed ha aggiunto ai suoi seguaci: "Vorrei incontrarvi come sempre successo, dobbiamo tenere ancora duro, ma quando accadrà sarà un'esplosione di gioia talmente forte che ci terrà più uniti. Queste situazioni enfatizzano la bruttezza interiore di certe persone, io spero che questo momento lasci un po' di buon senso. Voglio sperare nel cambiamento, dobbiamo renderci conto di cosa siano le cose importanti della vita". E sull'episodio è intervenuto anche il papà.

Il genitore di Emma Marrone ha commentato: “Fregatene di quello che scrivono, sono poveracci”. E lei, con gli occhi decisamente lucidi, ha detto: “Questo per far capire a certe persone che anche noi abbiamo una famiglia. Ogni tanto ragionate, mio papà e mia mamma guardano i miei post e leggono spesso cose cattive. Mi sono perfino stancata di cancellare i commenti, spero che la gente legga quanto siete brutti dentro”.

