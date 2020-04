Soltanto pochi giorni fa avevamo parlato di una Wanda Nara stratosferica e provocante sui social. A distanza di poco tempo ha nuovamente stupito tutti con uno scatto da sogno che ha entusiasmato i suoi follower. Stavolta non si è ripresa da sola, ma in dolce compagnia. Infatti, ha voluto fotografarsi assieme a suo marito Mauro Icardi. Una foto romantica, ma i suoi fan si sono soffermati più che altro su un dettaglio che ha reso del tutto incantevole l’istantanea. Impossibile non guardare.

L’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ ha colpito nuovamente nel segno. Si è fatta spesso apprezzare per le sue curve mozzafiato ed un fisico impeccabile, ma è soprattutto una parte del suo corpo che riesce a scatenare le fantasie di ogni genere da parte del sesso maschile. Basti pensare che anche stavolta il suo profilo Instagram è stato inondato da mi piace e commenti di ammiratori al settimo cielo. Alcuni di loro hanno anche avuto quasi qualche svenimento. (Continua dopo la foto)



















Nello scatto in questione il calciatore del Paris Saint-Germain l’abbraccia, a dimostrazione del suo immenso amore nei suoi confronti. Ma gli occhi attentissimi degli utenti non hanno potuto non notare un’incredibile scollatura, che ha messo in evidenza il suo esplosivo décolleté. Proprio questo particolare ha reso l’istantanea decisamente piccante. Icardi dovrà farsene probabilmente una ragione, visto che in pochi si sono concentrati sulla sua presenza, ma hanno preferito esaltare lei. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia che accompagna l’immagine ha scritto: “Esta es la historia de un amor”, ovvero: “Questa è la storia di un amore”. I suoi instancabili fan le hanno regalato quasi 300 mila like ed una marea di messaggi positivi. Ecco quali sono stati i più rappresentativi: “Siete bellissimi”, “Non ce la fai ad abbracciarla senza toccarla…”, “Siete meravigliosi”, “Sei bellissima”, “Favolosa”, “Mamma mia che te…e che hai”, “Che bella quarantena Mauro…”, “Enormità”.(Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Esta es la historia de un amor … Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Apr 2020 alle ore 12:26 PDT

Nei giorni scorsi era stata costretta a fare i conti con le critiche dell’ex coniuge Maxi Lopez, ma Wanda aveva preferito non rispondergli. Questo quanto detto dall’uomo: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”.

“Si conoscevano prima del programma”. Amici, il clamoroso retroscena che cambia tutte le carte in tavola