Loredana Lecciso a casa, a Cellino San Marco, con Al Bano e i due figli e Romina Power che nelle scorse ora ha rivelato di voler raggiungere l’ex marito nella sua tenuta. Detto, fatto. La cantante lo aveva fatto sapere in un lungo post in cui commentava proprio l’esperienza appena finita ad Amici di Maria De Filippi con Carrisi. Nelle scorse ore, poi, un altro post.

In questo caso Romina ha immortalato Al Bano e il figlio e scritto “Home sweet home”. Il gossip, a quel punto, è esploso. E Al Bano, contattato da Adnkronos è sbottato. “Non ne posso più – ha spiegato il Leone di Cellino – Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo. Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”. (Continua dopo la foto)



















Nessun triangolo, quindi. Al Bano ha poi raccontato come mai Romina si trova a Cellino San Marco e precisato che il motivo è dovuto alla sua permanenza in Italia per Amici e che non vede l’ora di tornare in California. “Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)















A quanto pare dunque i rapporti tra lui, Romina e Loredana Lecciso sono pacifici e la famiglia allargata è una soluzione che ha messo pace fra tutti. Anche la Lecciso, che come Romina in questi giorni ha postato su Instagram diverse foto con Al Bano, ha recentemente parlato dell’attuale rapporto con il cantante a cui è stata legata per 10 anni. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Home sweet home 💚🌈 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 6 Apr 2020 alle ore 3:06 PDT



“Tra noi c’è qualcosa di magico – ha confessato la showgirl al settimanale Nuovo -. Prima ognuno era preso dai propri impegni, adesso il momento del pranzo è sacro, ci riuniamo a tavola e ci raccontiamo tutto”. “Prima ero più impulsiva – ha proseguito -, ora cerco di razionalizzare le cose e mi sento più tranquilla rispetto al passato […] Adesso mi godo momenti di felicità insieme a lui”.

