Il tabloid Mirron ha pubblicato il certificato di nascita di Archie in cui si legge l’incredibile titolo professionale della madre, Meghan Markle. Il figlio dell’attrice e di Harry, figlio del principe Carlo e di Lady Diana, è nato nel Portland Hospital dove sono nate anche le principesse Beatrice ed Eugenia, le cugine di William e Harry.

Contrariamente a Kate Middleton, moglie dell'erede al trono William, che ha dato alla luce tutti e tre i suoi figli (George, Charlotte e Louis) presso il St. Mary's Hospital di Londra, Meghan Markle ha partorito nello stesso reparto maternità in cui sono nate anche le figlie figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Prima del divorzio reale dei royal Sussex, Harrison Mountbatten-Windsor era il settimo in linea di successione al trono ed è l'ottavo bis nipote della regina Elisabetta.



















Archie è nato alle 5:26 di lunedì 6 maggio 2019. Il bebè ha fatto il suo debutto al castello di Windsor due giorni dopo la nascita, davanti a un solo reporter, un fotografo, tre cameramen, al fotografo privato della coppia e a un addetto stampa della famiglia. Poco prima aveva incontrato la bisnonna, la regina Elisabetta e il bisnonno Filippo, il duca di Edimburgo.















Ma quello che oggi salta agli occhi è la professione di Meghan riportata nel certificato del bambino. Nel documento la mamma di Archie figura con il nome "Rachel Meghan Sua Altezza Reale La Duchessa di Sussex", professione "Principessa del Regno Unito", e non attrice. Un particolare che ha lasciato perplessi i fan e si sono chiesti perché avesse usato "principessa" quando il titolo è "duchessa" di Sussex, concesso dalla regina Elisabetta II nel giorno del matrimonio con Harry e poi rimosso dopo il divorzio reale annunciato nel gennaio del 2020.









Il Mirror, che ha avuto modo di sentire degli esperti reali, ha spiegato il motivo del titolo ‘prinipessa’ riportato sul certificato di nascita di Archie. Meghan Markle è (lo era fino a poco tempo fa) “Principessa non di per sé, ma solo in quanto moglie di un Principe. Una sorta di principessa reggente, non una vera principessa, come è invece Kate Middleton e principi sono a pieno titolo tutti e tre i suoi figli, come ovviamente il marito William”.

