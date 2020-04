Sempre molto attiva sui social, Bianca Guaccero non perde occasione per deliziare il tempo dei suoi numerosi fan. E decide di farlo fin dal mattino, con i suoi ‘buongiorno’ a corredo di foto che mostrano, come sempre, una splendida conduttrice contraddistinta da un sorriso genuino e una bellezza autentica. In pausa anche lei dalla conduzione televisiva di Detto Fatto, Bianca ha deciso, insieme alla Rai, di proseguire ugualmente con le sue dirette di intrattenimento, non sul piccolo schermo bensì sui social.

Una versione social con un titolo ben scelto: Pronto Detto Fatto, vedrà non solo Bianca Guaccero come conduttrice, ma anche tanti altri collaboratori e amici. Le interviste e le modalità di conduzione saranno come sempre segnate dalla spontaneità di una Guaccero, amata e seguita non solo per la sua bellezza. Il selfie con cui Bianca ha dato il suo ‘buongiorno’ ha fatto strike nel cuore dei fan, che non hanno perso tempo a sottolinearlo, felici di rivederla presto al timone dell’intrattenimento. (Continua a leggere dopo la foto).



















Con una semplice didascalia e un viso acqua e sapone, Bianca informa i suoi fan: “Buon giorno mondo!!! Ci vediamo alle 14 sul profilo di @dettofattorai in diretta. Vi abbraccio virtualmente. @dettofattorai @gianpaologambi @carlagozzi @jonathankash”. In foto si mostra seria, ma non per questo meno magnetica. E i commenti sono davvero tanti: Ma quanto si bella!!! Hai fatto il percorso a ostacoli con tua figlia?”, “Stupenda come sempre”, “Occhi di lince complimenti”, “Questa si che è una vera donna acqua e sapone,e devo dire che sei stupenda,buona giornata”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).























“Oggi mi sento così… affacciata alla finestra della vita ad osservare. E questo silenzio che c’è fuori mi lascia spazio per ricordarmi di me”. Con queste parole Bianca è apparsa in foto con una posa decisamente riflessiva. Non a caso la conduttrice ha tuonato sul web nei confronti di chi ha trasgredito alle restrizioni vigenti per il bene comune. Nello specifico si riferiva a chi decideva di uscire da casa per svolgere attività sportiva: “Non siamo in vacanza, stiamo affrontando una situazione gravissima e bisogna stare a casa”. Co il nuovo format televisivo in versione social, anche Bianca dà modo di intrattenere il suo pubblico. (Continua a leggere dopo la foto).

E durante un’intervista rilasciata a Repubblica, la Guaccero ha spiegato il modo con cui ha spiegato alla figlia questo periodo difficile: “Il periodo più difficile è proprio questo, non dobbiamo mollare. La gente è stanca, ma non dobbiamo farlo. Per spiegare a mia figlia quanto sta succedendo ho rubato a Roberto Benigni il modo di raccontare che aveva nel film ‘La vita è bella’. Le ho detto la verità: stiamo facendo una gara contro questo antipatico virus, e vince chi riesce a rimanere a casa. Le ho anche promesso un premio finale, dicendole che chi vince andrà a Disneyland. E quando dal balcone lei vede persone in giro mi fa notare che stanno perdendo”.

Loredana Lecciso vuota il sacco: “Ecco cosa c’è davvero tra me e Al Bano”