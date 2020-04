Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso stanno trascorrendo la quarantena insieme, a Cellino San Marco. Le foto social di coppia nella tenuta del cantante pubblicata dalla showgirl pugliese avevano fatto subito scattare il gossip. Poi Al Bano aveva confermato tutto in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Voi.

Parlando delle sue paure per l'attuale situazione di emergenza sanitaria, il Leone di Cellino che è reduce dall'esperienza ad Amici di Maria Filippi in coppia con Romina Power ha ammesso: "Lei (Loredana Lecciso, ndr) sta qui a Cellino con me, quindi la vedo tutti i giorni". Appurato l'isolamento insieme (con loro ci sono ovviamente anche i figli Jasmine e Bido), poco dopo è stata Loredana a parlare. E ad aprirsi di più su come sta trascorrendo queste settimane in compagnia del cantante nella tenuta di Cellino San Marco.



















Il legame fra Al Bano e la Lecciso è stato a lungo al centro del gossip. La Lecciso ha rubato il cuore del cantante dopo il divorzio da Romina Power. Sono stati legati per circa 10 anni sino al ritorno dell'ex moglie che ha portato nuovi cambiamenti in famiglia ma oggi, dopo qualche piccola tensione, sono più legati che mai. E il loro rapporto si è consolidato nelle ultime settimane.















Come detto la Lecciso si è trasferita a Cellino con i figli e sta passando molto tempo in compagnia di Al Bano. "Tra noi c'è qualcosa di magico – ha confessato al settimanale Nuovo -. Prima ognuno era preso dai propri impegni, adesso il momento del pranzo è sacro, ci riuniamo a tavola e ci raccontiamo tutto". "Prima ero più impulsiva – ha proseguito -, ora cerco di razionalizzare le cose e mi sento più tranquilla rispetto al passato […] Adesso mi godo momenti di felicità insieme a lui".











“Parliamo e ci raccontiamo tante cose, ma è bello pure restare in silenzio insieme. Comincio a preoccuparmi, vuol dire che stiamo veramente invecchiando”, ha concluso. Insomma, Al Bano e Loredana sono più sereni adesso. E Romina? Nelle ultime ore ha lanciato una ‘bomba’ su Instagram: “Ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena”. La ‘reazione’ della Lecciso? Un’altra foto social con Al Bano mentre passeggiano. “Scegliamo di credere che qualcosa di buono possa succedere”, ha scritto la Lecciso citando J. Martin Kohe.

