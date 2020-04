Un party in famiglia, quello pensato dalla formazione di casa Buffon. La relazione tra Ilaria D’Amico e Buffon sarebbe iniziata nel novembre 2013 e continua a procedere a gonfie vele dopo aver conosciuto Louis Thomas e David Lee, i figli nati dal precedente matrimonio di Gigi con Alena Seredova. Ma si sa anche che la conduttrice ha avuto Pietro, figlio nato dalla predente relazione con l’immobiliarista Rocco Attisani. E all’appello non può mancare Loepoldo Mattia. Una bella famiglia ‘allargata’, che oggi si mostra felice.

La foto diventa social e tutti i fan del portierone della Juve hanno potuto partecipare, seppur indirettamente, al party della formazione di casa Buffon. Insieme, uniti e sorridenti, mentre preparano la pizza. La quarantena, soprattutto per bambini, è difficile da affrontare se non sono i genitori a escogitare ogni giorno il modo migliore per fare fare trascorrere loro piacevoli e creative ore casalinghe. La grande idea pensata da Gigi e Ilaria D’Amico è stata il “Saturday pizza party”. (Continua a leggere dopo la foto).













Quattro splendidi maschietti con un sorriso in bella vista: la famiglia allargata di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico appare davvero felice e unita. Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti da Buffon con l’ex moglie Alena Seredova, Pietro, 10, nato da una precedente relazione di Ilaria, e il piccolo Leopoldo Mattia, 4 anni, nata dai due. La foto pubblicata sul social viene accompagnata anche da una simpatica didascalia, attraverso cui anche chi è lontano riesce a percepire il clima divertente presente in casa Buffon. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















L’amore e la felicità che vive la coppia è stata sottolineata in più occasioni, soprattutto dalla D’Amico: “Siamo gelosi l’uno dell’altra, se ti ami sei geloso nel senso che hai bisogno di sentire che l’altro c’è, ma questo basta. Ti sei scelto, va bene così. Non litighiamo mai! Quando stiamo per litigare ci viene da ridere. Non mi è mai successo in alcuna relazione di litigare così poco. Lui è per metà toscano e per metà friulano. Quando rimane male per qualcosa si chiude e me ne accorgo dopo due giorni”. Ilaria D’amico è stata spesso accusata di essersi intromessa nella vita di Gigi, rovinando il suo precedente matrimonio, ma la conduttrice, pur soffrendone, ha sempre spiegato. (Continua a leggere dopo la foto).









La giornalista di Sky Sport ha così spiegato durante un’intervista nello studio di Verissimo: “In Italia c’è lo stereotipo della donna rovina famiglie, non c’è il corrispettivo maschile”. E a proposito di un matrimonio in vista ha aggiunto: “Lui me l’ha già chiesto tante volte ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”. Forse è arrivato il momento, per il portierone, di impiegare il tempo in modo proficuo e pensare bene al modo con cui chiedere la mano della sua fidanzata.

